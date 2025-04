Tất cả vì dự án trọng điểm

Dự án đường Vành đai 3 - TP HCM đi qua các vườn măng cụt ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương là một trong những khó khăn lớn nhất cho công tác giải phóng mặt bằng. Bởi lẽ, các vườn măng cụt không chỉ là sinh kế mà còn là tài sản có giá trị lâu dài của nhiều gia đình.

Bảo đảm quyền lợi cho người dân

Ông Nguyễn Thành Luông - ngụ phường An Thạnh, TP Thuận An - có đến 3.000 m2 đất trồng cây măng cụt bị giải tỏa trắng do ảnh hưởng dự án đường Vành đai 3 - TP HCM. Là người đã gắn bó với mảnh đất này hơn nửa đời người, đây cũng là nơi gia đình ông bao đời sống bằng trái măng cụt nên quyết định di dời không hề dễ dàng. Hiểu được tâm tư của người dân, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều buổi họp, lắng nghe ý kiến và giải đáp thắc mắc. Các cán bộ tận tình đến từng nhà, trò chuyện, chia sẻ về tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của cả vùng. Họ kiên nhẫn giải thích về chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

Dù được giải thích nhiều, song ông Luông cũng không khỏi lo lắng về cuộc sống mới, cũng như sự ổn định sinh kế. Song sau nhiều lần được cán bộ giải thích cặn kẽ, ông dần hiểu ra con đường mới không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội giao thương, phát triển kinh tế cho quê hương. Nhiều người dân khác cũng dần thay đổi suy nghĩ. Họ thấy được sự chân thành của chính quyền, thấy được tương lai tươi sáng mà con đường mới mang lại. Những buổi gặp gỡ, trò chuyện diễn ra cởi mở hơn. Người dân chủ động chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong việc di dời.

Ông Phạm Minh Sơn (ngụ thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) bên đất của gia đình đã bàn giao cho địa phương làm dự án đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của địa phương thì vai trò của nhà thầu rất quan trọng để người dân đồng lòng bàn giao mặt bằng sớm. Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc điều hành dự án gói thầu xây lắp 3, cho biết với những người dân ở xã An Sơn, TP Thuận An, vườn măng cụt đã gắn liền với nhiều thế hệ gia đình, nếu ứng xử không khéo dễ xảy ra chuyện có người dân bị kích động, chống đối.

Ông Công kể trong lúc vận động người dân bàn giao mặt bằng, có một phụ nữ lớn tuổi ở cùng người con gái và cháu ngoại bị giải tỏa trắng. Thời điểm đầu bà chống đối không chịu bàn giao đất, vì lo lắng khi đến nơi mới không biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy, ông Công chủ động gọi điện, rồi đến tận nhà hỏi: "Bây giờ má gặp khó khăn gì, con sẵn sàng đứng ra giúp đỡ".

Đầu tiên, ông Công nhận lo xây nhà cho họ. Tuy nhiên, cơ quan quản lý đô thị của địa phương bắt phải làm đúng trình tự thủ tục, việc này mất rất nhiều thời gian nên ông Công thay mặt công ty xin địa phương cho xây nhà trước và hoàn công sau. Tiếp đến, ông Công mời công ty điện lực và cấp nước đến tận nhà lắp cho gia đình. Khi xây nhà xong, nhà thầu hỗ trợ toàn bộ tiền di dời, tháo dỡ nhà cũ và cho thợ đến dọn dẹp nhà mới, giúp gia đình yên tâm vào nơi ở mới.

"Khi những chiếc máy ủi, máy đào tiến vào, trên khuôn mặt của những người dân ở An Sơn, An Thạnh không còn vẻ luyến tiếc mà thay vào đó là niềm tin và hy vọng. Họ đã đồng lòng nhường đất, trao đi những kỷ niệm để mở đường cho một tương lai tươi sáng hơn" - ông Công nói.

Bỏ lại những toan tính thiệt hơn

Dự án đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dài gần 60 km, đi qua Bình Dương, Bình Phước đang gấp rút bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Trong đó, Bình Phước phấn đấu đến tháng 9-2026 sẽ hoàn thành đoạn qua địa phương để đấu nối với Bình Dương và TP HCM.

Trong tổng số gần 60 km của dự án, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước dài gần 7 km, đi qua xã Nha Bích và phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành. Dự án đã được khởi công cuối năm 2024 với tổng mức đầu tư đoạn này khoảng 1.474 tỉ đồng. Diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 82 ha, trong đó đất ở 2,4 ha, đất trồng cây lâu năm 74 ha, còn lại là đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm. Qua kiểm đếm, khoảng 325 hộ bị ảnh hưởng.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, thị xã Chơn Thành đã tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Sau những buổi họp dân, nhiều hộ đã đồng thuận và cam kết bàn giao mặt bằng. Dự kiến trong quý III/2025, thị xã Chơn Thành sẽ tiến hành chi trả tiền cho dân và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Lê Khắc Đồng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành, cho hay đối với dự án đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, người dân rất đồng tình ủng hộ. Họ mong muốn dự án sớm hoàn thành, giúp việc đi lại thuận tiện, giao thương dễ dàng.

Ông Trương Thanh Sang (SN 1986, phường Minh Thành) có diện tích đất bị thu hồi khoảng 2 ha. Khi được chính quyền địa phương vận động giải tỏa mặt bằng để thực hiện nút giao dự án đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, ông quyết định cưa vườn cao su trên 15 năm tuổi, với thu nhập hàng triệu đồng/ngày. "Đất nằm trong dự án thì đành phải chịu thôi nhưng mong nhà nước bồi thường thỏa đáng để người dân an tâm làm ăn" - ông Sang trải lòng.

Tương tự, gia đình ông Phạm Minh Sơn (45 tuổi) cũng là một trong những người dân đầu tiên bàn giao đất. Chia sẻ cách đây 1 tháng, ông đã tìm thương lái đến mua vườn cây cao su khoảng 5 ha để bàn giao mặt bằng cho địa phương.

"Mặc dù giá bán cây cao su không như kỳ vọng nhưng tôi vẫn vui vẻ. Bởi tôi tin rằng có đường cao tốc, khu vực này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, địa phương cũng sẽ đổi thay tích cực" - ông Sơn bộc bạch.

Người dân tự vận động nhau Ông Lê Khắc Đồng cho biết đến nay, nhiều hộ dân trên địa bàn đã tự nguyện bàn giao mặt bằng. Đồng thời, người dân tự vận động nhau, mong muốn dự án hoàn thành không chỉ kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân hiện tại mà còn cả tương lai con cháu của họ. Theo tính toán, hiện thị xã Chơn Thành vận động được 25 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng trước khi nhận hỗ trợ và bồi thường. Cũng có hộ đã chủ động cưa, cắt cây để bàn giao mặt bằng, tiến độ công tác vận động, thực hiện thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng đã đạt 90%.