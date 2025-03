"Tắt đèn Bật ý tưởng" vì môi trường

"Tắt đèn Bật ý tưởng" là một sáng kiến do dự án môi trường BOOVironment thực hiện với sứ mệnh lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất do tổ chức WWF (World Wide Fund for Nature - Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên) phát động trên toàn cầu.

Lễ hội "Tắt đèn Bật ý tưởng" 2025 với chủ đề "Rác thải - Rác là tài nguyên" đã khai mạc chiều 21-3 tại Hà Nội

Chương trình hướng tới các bạn trẻ trên khắp đất nước với mục tiêu nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Với thông điệp "Tắt sống nhanh - Bật sống xanh", Ban tổ chức hy vọng chương trình năm nay góp phần thúc đẩy mục tiêu quốc gia về phân loại rác thải tại nguồn, chính thức áp dụng từ ngày 31-12-2024.

Bà Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban tổ chức chiến dịch "Tắt đèn bật ý tưởng", cho biết năm 2025, chiến dịch có thêm hoạt động mới như lớp học sáng kiến "Bình dân học Sống xanh" dành cho các bạn thanh niên. Tại đây, các bạn trẻ sẽ được tham gia đào tạo, học hỏi kỹ năng, kiến thức về môi trường, từ đó, thực hiện những dự án cộng đồng và cùng các doanh nghiệp lan tỏa lối sống xanh bền vững.

"Thông qua những hoạt động trong chương trình, Ban tổ chức mong muốn "Tắt đèn Bật ý tưởng" sẽ là nơi kết nối các bạn thanh niên có những giải pháp sáng tạo với các doanh nghiệp đang hướng đến kinh tế tuần hoàn để họ có thể thúc đẩy phát triển bền vững"- bà Nguyễn Thu Hà bày tỏ.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức bố trí 7 khu vực trải nghiệm, mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thu gom rác thải, đổi đồ, mô hình triển lãm từ rác thải,... cùng gian hàng của các doanh nghiệp xanh.

Sự kiện thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia

Bên cạnh đó, còn các hoạt động giao lưu với các nghệ sĩ, KOLs như diễn viên Bảo Thanh, nhà báo/BLV Trương Anh Ngọc, ca sĩ Linh Ka,...

Các gian hàng tái chế được nhiều người quan tâm

Điểm nhấn của sự kiện chính là "Đêm hội tắt đèn" diễn ra vào tối 22-3, với khoảnh khắc tắt đèn hưởng ứng Giờ trái đất từ 20 giờ 25 – 20 giờ 35. Ngoài ra, BTC cũng vinh danh Top thanh niên xuất sắc của chương trình "Bình dân học Sống xanh", nhằm lan tỏa những sáng kiến sáng tạo và thực tế về bảo vệ môi trường.