Tạt sơn, chất bẩn để khủng bố tinh thần người phụ nữ ở Bình Dương

Ngày 28-9, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ các đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản người khác".

Phan Đức Hiếu (SN 2001) và Trần Xuân Dũng (SN 2003) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Bình Dương

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng Phan Đức Hiếu (SN 2001) và Trần Xuân Dũng (SN 2003, cùng quê tỉnh Thanh Hóa) đã lập trang Facebook “Hỗ trợ cho vay trả góp” để cho vay tiền trên địa bàn TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



Tháng 5-2024, do có nhu cầu sử dụng tiền nên bà H. (SN 1981, hộ khẩu thường trú tỉnh Quảng Bình) đã liên hệ với các đối tượng Hiếu và Dũng vay 2 lần với tổng số tiền 70 triệu đồng, lãi suất 1,238% mỗi ngày. Tuy nhiên, sau đó, bà H. không còn khả năng chi trả.



Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6-2024 đến nay, Phan Đức Hiếu và Trần Xuân Dũng đã 6 lần đến nhà người quen của bà H. ở TP Dĩ An để tạt sơn, chất bẩn nhằm mục đích khủng bố tinh thần, gây áp lực buộc bà H. phải trả nợ.



Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Dĩ An đã vào cuộc. Công an đã tạm giữ hình sự Hiếu và Dũng về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản người khác" đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của 2 đối tượng này.