Tàu cao tốc Thăng Long hoạt động trở lại trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo

Ngày 11-2, Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc (Phu Quoc Express) cho biết sẽ vận hành trở lại tàu cao tốc Thăng Long (hơn 1.000 chỗ) trên tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo kể từ ngày 26-2 (mùng 10 tháng Giêng).

Trong ngày đầu hoạt động trở lại, tàu xuất phát từ cảng Vũng Tàu lúc 7 giờ 30 phút đi Côn Đảo, sau đó rời Côn Đảo lúc 13 giờ cùng ngày để quay về Vũng Tàu.

Tàu cao tốc Thăng Long vận hành trở lại

Từ ngày 27-2 đến 15-3, tàu dự kiến khai thác định kỳ. Cụ thể, vào các ngày thứ ba, năm và bảy hằng tuần, tàu khởi hành từ Vũng Tàu đi Côn Đảo, thời gian di chuyển khoảng 3 giờ 30 phút. Chiều ngược lại, tàu rời Côn Đảo vào khoảng 13 giờ các ngày thứ tư, sáu và chủ nhật.

Theo Phu Quoc Express, tuyến tàu này đã tạm ngưng khai thác từ đầu tháng 9-2025. Trong giai đoạn vận hành trở lại, giá vé được giữ nguyên như trước đây.

Doanh nghiệp cho biết thời gian tới sẽ xem xét tăng tần suất khai thác tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo, tùy theo điều kiện thời tiết và nhu cầu đi lại của người dân, du khách.