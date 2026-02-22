Tàu chở khách và tàu chở đá va chạm trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

Theo thông tin từ UBND xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, cho biết vụ tai nạn xảy khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21-2 khi tàu chở khách mang BKS YB0876H và tàu chở đá BKS YB0919 va chạm nhau trên hồ Thác Bà, thuộc khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái. Hậu quả khiến tàu chở khách bị chìm làm 6 người mất tích.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc khiến 6 người mất tích. Ảnh: MXH

Danh tính 6 nạn nhân mất tích được xác định gồm: H.T.T. (59 tuổi), H.T.H. (55 tuổi), T.T.H. (47 tuổi), H.V.T. (42 tuổi), H.Đ.M. (10 tuổi), H.T.T.T. (13 tuổi). Cả 6 nạn nhân đều trú tại thôn 1, xã Cảm Nhân.

Chính quyền địa phương cho biết tàu chở khách do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái) làm chủ, lái tàu là ông Triệu Văn Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân). Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tàu khách chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân.

Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên). Lái tàu là ông Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú xã Cảm Nhân).

Nhận được tin báo các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.