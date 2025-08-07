Ngày 7-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết các tàu du lịch đưa khách tham quan vịnh Hạ Long sẽ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống kiểm soát thông tin, nhận dạng tự động hiện đại AIS khi hoạt động trên biển xong trước ngày 15-8.

Các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long sẽ được lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc AIS

Thiết bị AIS là hệ thống nhận dạng tự động, là một hệ thống thông tin liên lạc và định vị hàng hải cho phép các tàu thuyền trao đổi thông tin nhận dạng, vị trí, hướng, tốc độ và các thông tin liên quan khác với các tàu khác và các trạm trên đất liền.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 72:2025/BGTVT, thiết bị AIS vốn được quy định lắp đặt trên những tàu du lịch chở khách hơn 50 người, nhưng với các tàu dưới 50 chỗ ngồi hoạt động trên vịnh Hạ Long cũng đều tự nguyện và cam kết lắp đặt thiết bị này xong trước ngày 15-8 để tăng tính an toàn trong khai thác.

Theo ông Trần Văn Hồng, Chi hội trưởng Tàu du lịch Hạ Long, việc triển khai lắp thiết bị AIS thể hiện ý thức, vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách trên vịnh Hạ Long đối với Di sản thiên nhiên thế giới và bảo đảm an toàn cho du khách tham quan.

Trước đó, ngày 2-8, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã lập đoàn liên ngành đi khảo sát thực trạng hoạt động của thiết bị AIS được lắp đặt trên các tàu du lịch và bổ sung các điểm tránh trú dông bão tạm thời trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Theo đánh giá của đoàn liên ngành, tín hiệu AIS trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long do Đài thông tin Duyên hải Hòn Gai quản lý bảo đảm được truyền tín hiệu. Song để đáp ứng được nhu cầu quản lý đối với đội tàu du lịch của tỉnh Quảng Ninh cần lắp đặt thêm các trạm trên đảo Ti-tốp và núi Bài Thơ.

Qua khảo sát cho thấy việc sử dụng đồng thời 2 hệ thống thông tin liên lạc VHF trên kênh 16 và AIS bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, giúp xử lý thông tin, ứng cứu kịp thời các tình huống thời tiết bất lợi khi xảy ra. Đối với các tàu mà hệ thống thiết bị thông tin liên lạc không bảo đảm hoạt động, Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh sẽ không cấp lệnh xuất bến.

Vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long vào ngày 19-7 khiến 39 người tử vong

Trước đó, ngày 19-7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 đang chở 49 người (46 khách, 3 thuyền viên) tham quan vịnh Hạ Long thì gặp dông lốc khiến bị lật úp, 39 người tử vong.

Ngày 31-7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Viện Các khoa học trái đất về việc nghiên cứu lắp đặt thiết bị cảnh báo dông, lốc trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Cùng với đó, để tăng cường bảo đảm an toàn, tạo niềm tin cho du khách tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, từ ngày 6-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã bố trí tàu quân y và 2 xuồng cơ động, triển khai tuần tra 24/24 giờ hằng ngày trên vịnh.