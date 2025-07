Tàu hàng liên tiếp bị tấn công ở biển Đỏ, nhiều thủy thủ thiệt mạng

Lực lượng hải quân của Liên minh châu Âu (EU) hôm 8-7 cho biết tàu hàng bị tấn công là Eternity C, treo cờ Liberia và do Hy Lạp điều hành.

Thời điểm đó, tàu Eternity C đang hướng về phía Bắc tới kênh đào Suez thì bị tấn công bởi một nhóm đàn ông đi trên thuyền nhỏ và máy bay không người lái chở chất nổ. Lực lượng bảo vệ trên tàu đã nổ súng bắn trả.

Mặc dù Houthi chưa nhận trách nhiệm nhưng nhà chức trách Yemen, lực lượng hải quân của EU và Bộ Ngoại giao Mỹ đều khẳng định cuộc tấn công là do phong trào này thực hiện.

Tàu Eternity C đậu tại Split - Croatia hồi tháng 1-2023. Ảnh: AP

Hậu quả, 4 thủy thủ thiệt mạng và ít nhất 2 người khác bị thương. Tàu Eternity C chở 22 thành viên thủy thủ đoàn, gồm 21 người Philippines và một người Nga. Họ vẫn đang mắc kẹt trong khi con tàu trôi dạt ở biển Đỏ.

"Những cuộc tấn công này chứng minh mối đe dọa mà Houthi gây ra đối với quyền tự do hàng hải, an ninh kinh tế và hàng hải trong khu vực" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce nhận xét - "Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ quyền tự do hàng hải và vận chuyển thương mại trước các cuộc tấn công khủng bố của Houthi".

Vài giờ trước cuộc tấn công tàu Eternity C, Houthi đã nhận trách nhiệm một cuộc tấn công khác nhằm vào tàu hàng MV Magic Seas treo cờ Liberia do Hy Lạp điều hành, ngoài khơi phía Tây Nam Yemen vào ngày 6-7.

Phong trào này tuyên bố con tàu đã bị chìm sau khi bị tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa, bệ phóng rốc-két và vũ khí nhỏ.

Toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu MV Magic Seas - chở đầy phân bón và phôi thép đến Thổ Nhĩ Kỳ - đã được một tàu buôn đi qua cứu tới Djibouti an toàn vào ngày 7-7, theo nhà chức trách Djibouti.

Cả Eternity C và MV Magic Seas đều là một phần của đội tàu thương mại có các tàu chị em đã cập cảng của Israel trong năm qua.

Từ tháng 11-2023, Houthi phá vỡ hoạt động thương mại bằng cách phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa vào các tàu ở biển Đỏ, "nhắm vào các tàu có liên kết với Israel".