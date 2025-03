Tàu NASA đào được thứ có thể do sinh vật Sao Hỏa tạo ra

Viết trên tạp chí khoa học PNAS, nhóm nghiên cứu đa quốc gia dẫn đầu bởi Trung tâm Chuyến bay không gian Goddard của NASA cho biết tàu đổ bộ dạng robot Curiosity vừa đào được các phân tử carbon lớn nhất từng được phát hiện trên Sao Hỏa.

Chúng có khả năng được tạo ra bởi sinh vật ngoài hành tinh.

Khu vực mà tàu thám hiểm Sao Hỏa Curiosity hoạt động được đánh dấu - Ảnh: NASA

Theo Science Alert, Curiosity đã có phát hiện đặc biệt khi khoan xuống mỏ đá bùn Cumberland bên trong một hố va chạm khổng lồ mang tên Gale Crater mà nó đang thám hiểm.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một quy trình thử nghiệm liên quan đến chất tăng cường hóa học để phân tích các mẫu khoáng chất được đào lên.

Điều này được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thu nhỏ mà Curiosity mang trong bụng.

Kết quả là họ đã xác định được nồng độ cực nhỏ của các chuỗi hydrocarbon bão hòa dưới dạng decan (C 10 H 22 ), undecan (C 11 H 24 ) và dodecane (C 12 H 26 ).

Xét đến các điều kiện trên Sao Hỏa, có 2 lý do để các loại hydrocarbon này hiện diện trên hành tinh đỏ.

Có khả năng chúng được tạo thành từ các phân tử đơn giản hơn như hydro và carbon monoxide mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ sinh vật sống.

Tuy nhiên, khả năng sinh vật sống tạo ra chúng vẫn rất cao. Cơ thể chúng ta chứa nhiều loại axit cacboxylic cùng loại, những thứ có thể được bảo quản trong đá trầm tích.

"Mặc dù các quá trình phi sinh học có thể tạo ra các axit này, nhưng chúng được coi là sản phẩm phổ biến của quá trình sinh hóa, trên cạn ở Trái Đất và có lẽ là trên Sao Hỏa" - các tác giả cho biết.

Tất nhiên các phân tử này chưa thể coi là bằng chứng trực tiếp về sự hiện diện của sự sống trên hành tinh này, nhưng là một manh mối quan trọng.

Trước đây, Sao Hỏa cũng từng để lộ nhiều manh mối khác gợi ý về khả năng sinh vật từng tồn tại, hoặc thậm chí đang tồn tại nơi đây.

Khu vực Gale Crater mà Curiosity đang thám hiểm cũng có các dấu hiệu của dòng nước cổ đại, rất có thể là một đồng bằng sông vài tỉ năm về trước.