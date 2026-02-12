Tàu ngầm Nga mất dạng trên biển Đen do đòn đánh liên tục của Ukraine?

Dù là phương tiện chủ lực mang tên lửa hành trình, nhưng tàu ngầm Nga đang gần như biến mất ở khu vực biển Đen, theo RBC-Ukraine.

"Nga trước đây thường tích cực sử dụng tàu ngầm để tấn công Ukraine nhưng hiện nay điều này tiềm ẩn rủi ro lớn" - người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết và nhấn mạnh – "Nga đặc biệt dựa vào hạm đội tàu ngầm trong 2 năm qua với ưu thế có khả năng tàng hình, có thể lặng lẽ ra khơi rồi tiến hành các đòn phóng tên lửa".

Phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk. Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động của tàu ngầm Nga đã giảm đáng kể do tính chất phức tạp trong việc vận hành.

"Tàu ngầm cần được bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ tại ụ tàu hoặc cầu cảng, điều này khiến chúng dễ bị tấn công" - người phát ngôn Hải quân Ukraine giải thích.

Chính trong thời gian neo đậu bảo dưỡng tại bán đảo Crimea, Nga đã mất một tàu ngầm Project 636 lớp Varshavyanka Rostov-on-Don, bị không quân Ukraine phá hủy. Ngoài ra, một tàu ngầm cùng loại khác cũng bị mất tại cảng Novorossiysk.

"Mỗi tàu ngầm đều có cơ chế phức tạp, đòi hỏi điều kiện vận hành và bảo dưỡng phù hợp. Tuy nhiên, bất kỳ hoạt động bảo trì nào của Nga vào lúc này cũng đều gặp rủi ro" - ông Pletenchuk nói.

Tàu ngầm B-237 Rostov-on-Don. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hiện trong biên chế Hạm đội biển Đen của Nga chỉ còn 2 tàu ngầm có khả năng mang tên lửa hành trình. Một tàu ngầm thứ ba thuộc dự án Paltus không được cải hoán để sử dụng tên lửa Kalibr.

"Vì vậy, Nga buộc phải bảo toàn nguồn lực này. Có thể đây là một trong những lý do khiến nhịp độ hoạt động của các tàu mang tên lửa giảm xuống. Nhưng đây có thể chỉ là một trong các nguyên nhân" - ông Pletenchuk cho biết thêm.

Nga vẫn còn 5 tàu mặt nước mang tên lửa Kalibr đang hoạt động gồm 3 tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Buyan, mỗi tàu có 8 bệ phóng; cùng 2 khinh hạm Đô đốc Essen và Đô đốc Makarov. Đây là những tàu mà Nga hiện sử dụng thường xuyên hơn cho các đòn tấn công tên lửa nhắm vào Ukraine.

Các đòn tấn công của Ukraine nhằm vào tàu ngầm Nga

Tháng 12 năm ngoái, máy bay không người lái (UAV) của Cơ quan An ninh Ukraine đã tấn công một tàu ngầm Nga tại cảng Novorossiysk, đánh dấu trường hợp đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử về việc UAV tấn công tàu ngầm.

Phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết quá trình chuẩn bị cho đòn tấn công nhằm vào tàu ngầm Varshavyanka tại cảng Novorossiysk "phức tạp và nhiều lớp".

Ông cũng cho hay, bất chấp các biện pháp bảo vệ, cảng Novorossiysk vẫn là địa điểm nguy hiểm đối với tàu chiến Nga, do lực lượng Ukraine có thể tấn công vươn tới đây.

Hải quân Ukraine cho biết thêm Nga hiện phóng tên lửa hành trình Kalibr từ biển Đen với số lượng hạn chế do khó khăn kỹ thuật và điều kiện thời tiết không thuận lợi. Hiệu quả của các tên lửa này đã giảm so với giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu hồi tháng 2-2022.

Phát ngôn viên Pletenchuk cũng nhấn mạnh việc đánh trúng trực tiếp các tàu Nga ngay trước thời điểm phóng tên lửa Kalibr từ biển là nhiệm vụ rất khó do "cửa sổ thời gian" chỉ kéo dài vài giờ.