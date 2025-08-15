HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tàu nhà hàng 5 sao Elisa ở TP HCM tiếp tục bị ngân hàng đem bán đấu giá

Thái Phương

(NLĐO) – Đây là lần thứ hai từ đầu năm, Agribank rao bán đấu giá khoản nợ có tài sản bảo đảm là tàu nhà hàng nổi Elisa ở TP HCM.

Agribank chi nhánh Sài Gòn vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ có giá trị ghi sổ tới hết tháng 7-2025 hơn 137 tỉ đồng.

Tàu nhà hàng 5 sao Elisa bị rao bán nhiều lần

Tài sản bảo đảm của khoản nợ là tàu nhà hàng Elisa đang được neo đậu tại Cảng Sài Gòn (TP HCM) và một ô tô Toyota Camry SE 3.5. 

TIN LIÊN QUAN

Hồi tháng 3-2025, tàu nhà hàng 5 sao Elisa từng bị rao bán một lần.

Tàu Elisa được giới thiệu là nhà hàng nổi 5 sao duy nhất và lớn nhất tại TP HCM. 

Đây là tàu nhà hàng có khả năng tiếp nhận 1.000 khách cùng một lúc, có 5 tầng sử dụng với nhiều không gian riêng biệt. 

Khác với các tàu nhà hàng khác, Elisa không di chuyển mà neo đậu cố định tại bến.

Tàu nhà hàng 5 sao Elisa tại TP HCM bị ngân hàng Agribank đấu giá lần hai - Ảnh 2.

Tàu nhà hàng nổi Elisa ở TP HCM

Tàu Elisa còn là điểm ngắm pháo hoa phổ biến tại TP HCM mỗi dịp lễ, Tết. Theo thông tin đăng ký, hiện tại, tàu do Công ty TNHH Thương mại Hào Huy sở hữu, đang được sử dụng làm nhà hàng neo đậu tại Cảng Sài Gòn.

Công ty TNHH Thương mại Hào Huy được thành lập vào năm 2005 với vốn điều lệ 60 tỉ đồng. Công ty là chủ đầu tư của Elisa Floating Restaurant (tàu Elisa), kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Tin liên quan

Chủ tàu nhà hàng Elisa ở TP HCM nói gì sau khi bị ngân hàng siết nợ?

Chủ tàu nhà hàng Elisa ở TP HCM nói gì sau khi bị ngân hàng siết nợ?

(NLĐO) – Tàu nhà hàng Elisa trên sông Sài Gòn vẫn đang hoạt động, phục vụ người dân và du khách.

Chủ tàu nhà hàng 5 sao Elisa ở TP HCM bị ngân hàng siết nợ

(NLĐO) – Toàn bộ khoản nợ tạm tính của chủ tàu nhà hàng Elisa gần 134 tỉ đồng sẽ được đem bán đấu giá để Agribank thu hồi nợ vay vào ngày 18-4.

Chủ tàu nhà hàng Elisa nợ đậm: Khoản nợ được đấu giá thế nào?

(NLĐO) – Khoản nợ có tài sản bảo đảm là tàu nhà hàng 5 sao Elisa sắp được bán đấu giá nhưng các hoạt động kinh doanh trên tàu vẫn diễn ra bình thường

tàu elisa nhà hàng nổi trên sông tàu nhà hàng elisa ngân hàng Agribank
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo