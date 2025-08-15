Agribank chi nhánh Sài Gòn vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ có giá trị ghi sổ tới hết tháng 7-2025 hơn 137 tỉ đồng.

Tàu nhà hàng 5 sao Elisa bị rao bán nhiều lần

Tài sản bảo đảm của khoản nợ là tàu nhà hàng Elisa đang được neo đậu tại Cảng Sài Gòn (TP HCM) và một ô tô Toyota Camry SE 3.5.

Hồi tháng 3-2025, tàu nhà hàng 5 sao Elisa từng bị rao bán một lần.

Tàu Elisa được giới thiệu là nhà hàng nổi 5 sao duy nhất và lớn nhất tại TP HCM.

Đây là tàu nhà hàng có khả năng tiếp nhận 1.000 khách cùng một lúc, có 5 tầng sử dụng với nhiều không gian riêng biệt.

Khác với các tàu nhà hàng khác, Elisa không di chuyển mà neo đậu cố định tại bến.

Tàu nhà hàng nổi Elisa ở TP HCM

Tàu Elisa còn là điểm ngắm pháo hoa phổ biến tại TP HCM mỗi dịp lễ, Tết. Theo thông tin đăng ký, hiện tại, tàu do Công ty TNHH Thương mại Hào Huy sở hữu, đang được sử dụng làm nhà hàng neo đậu tại Cảng Sài Gòn.

Công ty TNHH Thương mại Hào Huy được thành lập vào năm 2005 với vốn điều lệ 60 tỉ đồng. Công ty là chủ đầu tư của Elisa Floating Restaurant (tàu Elisa), kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.