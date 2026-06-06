Tàu thuyền tìm cách vượt Hormuz giữa rủi ro an ninh

Theo nền tảng cung cấp dữ liệu hàng hải Lloyd's List Intelligence ngày 4-6, gần 40 tàu không có liên hệ với Iran đã đi qua eo biển Hormuz thành công trong giai đoạn trên. Tính từ tháng 3, con số này là 142 tàu.

Trong bối cảnh đó, một số hãng vận tải biển đang âm thầm phối hợp với Hải quân Mỹ, vốn đang đưa ra các cam kết bảo đảm an ninh ở mức độ nhất định. Dù Mỹ không công khai triển khai lực lượng hộ tống, một số chủ tàu vẫn gửi kế hoạch hành trình tới Văn phòng Hợp tác và Hướng dẫn hàng hải cho vận tải thương mại tại Bahrain do tin rằng Hải quân Mỹ thực hiện nhiệm vụ giám sát và bảo vệ từ xa trong một số trường hợp. Theo tìm hiểu của Lloyd's List Intelligence, sự hỗ trợ này bao gồm các cam kết không chính thức rằng lực lượng Mỹ sẽ đánh chặn những mối đe dọa đang nhằm vào các tàu. Tuy nhiên, việc có đi qua khu vực hay không vẫn hoàn toàn do các hãng tàu tự quyết định.

Một thủy thủ trên tàu Hải quân Mỹ quan sát một tàu thương mại ở biển Ả Rập, khu vực gần eo biển Hormuz, trong quá trình thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran, ngày 3-6. Ảnh: BỘ CHỈ HUY TRUNG TÂM MỸ

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Mỹ nói với đài CNBC rằng lực lượng Mỹ hiện không hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Thay vào đó, họ duy trì liên lạc và phối hợp với các tàu muốn đi qua đó an toàn và không bị cản trở.

Lưu lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột. Các tàu mắc kẹt hiện đối mặt rủi ro bị lực lượng Iran tấn công nếu không nhận được sự chấp thuận của Tehran để đi qua tuyến hàng hải được chỉ định ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nếu hợp tác với Iran để được đi qua, các tàu này cũng có nguy cơ bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt. Căng thẳng càng gia tăng sau khi lực lượng Mỹ và Iran đụng độ trong và xung quanh eo biển Hormuz hồi đầu tuần. Diễn biến này khiến giá dầu có thời điểm tăng vọt khi giới đầu tư lo ngại lệnh ngừng bắn có thể đổ vỡ và chiến sự toàn diện sẽ bùng phát trở lại.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 4-6 cho biết mặc dù hiện không có đàm phán chính thức nào giữa Tehran và Washington, hai bên vẫn tiếp tục trao đổi thông điệp gián tiếp, trong đó có những liên lạc gần đây liên quan việc cần ngăn Israel không kích thủ đô Beirut - Lebanon. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nếu hai bên đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.