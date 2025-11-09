"Tàu vũ trụ từ cõi chết" phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài hành tinh mới

Enceladus là một trong các mặt trăng nổi tiếng của Sao Thổ, từ lâu đã bị NASA và nhiều nhóm khoa học gia khác nghi ngờ là che giấu sự sống ngoài hành tinh bên dưới lớp vỏ băng.

Giờ đây, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khoa học Georgina Miles từ Viện Nghiên cứu Tây Nam (SwRI - Mỹ) và Đại học Oxford (Anh) đã "khai quật" di sản của tàu vũ trụ Cassini và tìm ra bằng chứng quan trọng mới: Một nguồn nhiệt bí ẩn rò rỉ từ Enceladus.

"Mặt trăng sự sống" Enceladus và tàu Cassini, cùng với bóng dáng của Sao Thổ ở hậu cảnh - Ảnh: NASA

Cassini là tàu vũ trụ thăm dò Sao Thổ của NASA, được phóng từ năm 1997. Năm 2017, Cassini đã kết thúc sứ mệnh lịch sử bằng cú "tự sát" lao thẳng vào khí quyển Sao Thổ, nhằm tránh làm ô nhiễm sinh học các mặt trăng có khả năng tồn tại sự sống như Enceladus hay Titan.

Các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang nghiên cứu Sao Thổ và các mặt trăng bằng cách phân tích bộ dữ liệu khổng lồ từ tàu này, để rồi đôi khi "hồi sinh" nó thông qua các nghiên cứu khoa học mới.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Science Advances này là một ví dụ.

Bằng cách so sánh các phép đo từ Máy quang phổ hồng ngoại tổng hợp (CIRS) của Cassini về nhiệt độ ở cực Bắc của Enceladus trong mùa đông Sao Thổ năm 2005, nhiệt độ mùa hè trên mặt trăng này vào năm 2015 và dự đoán từ một mô hình, các tác giả phát hiện cực Bắc Enceladus ấm hơn dự kiến 7 độ C.

Lượng nhiệt dư thừa này rò rỉ ra từ đại dương ngầm bên dưới vỏ băng, nằm sâu khoảng 20-23 km bên dưới bề mặt ở Cực Bắc, vốn mỏng hơn một chút so với độ sâu trung bình 25-28 km ở những nơi khác.

Lượng nhiệt đo được là 46 miliwatt/m2, so với Trái Đất thì bằng 2/3 lượng nhiệt rò rỉ qua các mảng lục địa.

Khi đo toàn bộ Enceladus, bao gồm cả dòng nhiệt về phía cực Nam, các nhà khoa học ước tính mặt trăng này đang rò rỉ 54 gigawatt nhiệt lượng trên toàn bộ diện tích bề mặt, gần bằng lượng năng lượng mà quá trình thủy triều truyền vào mặt trăng.

Điều này gợi ý rằng đại dương đã ổn định, không bị đóng băng, trong một thời gian rất dài.

"Việc hiểu được lượng nhiệt mà Enceladus đang rò rỉ trên phạm vi toàn cầu là rất quan trọng để biết liệu nó có thể hỗ trợ sự sống hay không. Thật thú vị khi kết quả mới này ủng hộ khả năng duy trì sự sống lâu dài" - đồng tác giả Carly Howett từ Đại học Oxford (Anh) và Viện Khoa học Hành tinh ở Arizona (Mỹ) nói với trang Space.com.