Tàu, xe sôi động sát kỳ nghỉ lễ

Từ sáng đến chiều 26-4, hàng ngàn người dân đổ về các bến xe, ga tàu về quê vui lễ hoặc du lịch.



Náo nức

Tại Bến xe Miền Tây, từ sáng sớm 26-4, nhiều hành khách "tay xách nách mang" đón chuyến xe về quê sớm. Họ đa số đặt vé online từ trước nên các quầy vé không quá đông.

Vừa ngồi chờ xe xuất bến vừa nhâm nhi ổ bánh mì với tâm trạng khá thoải mái, chị Trần Kim Soa (quê Sóc Trăng) kể làm việc ở TP HCM hơn 8 năm, con gái chị 6 tuổi được gửi ông bà nuôi ở quê. Mỗi khi có dịp nghỉ dài ngày là chị tranh thủ về để thỏa lòng mong nhớ.

"Mỗi năm tôi về nhiều nhất chỉ 2-3 lần nên nhớ nhà dữ lắm. Lễ này nghỉ 5 ngày nhưng tôi làm việc tăng ca trước rồi xin công ty cho nghỉ thêm đến hết ngày 5-5 để thêm thời gian bên người thân. Do tâm trạng nôn nao cùng việc phải chuẩn bị đồ về quê nên đến bến xe tôi mới ăn sáng" - chị Soa nói.

Nhiều người đổ về ga Sài Gòn đợi lên tàu trưa 26-4. Ảnh: ÁI MY

Một nhân viên quầy vé hãng xe Phương Trang (đi tuyến Bình Thuận) cho biết vé xe tới điểm du lịch có cự ly ngắn như Phan Thiết, Nha Trang luôn "cháy" những ngày lễ. Do đó, hãng xe dù tăng thêm phương tiện phục vụ nhưng vẫn kín chỗ.

Tương tự, tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), từ 13 giờ, các tuyến TP HCM đi Tây Nguyên nhộn nhịp khách qua bến. Nhân viên một số quầy vé đi các tuyến Gia Lai, Đắk Lắk… cho biết đã hết vé.

Theo ông Đỗ Phú Đạt, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, dự báo lượng khách qua bến ước đạt hơn 56.000 trong dịp này, cao điểm nhất là ngày 26 và 27-4 khi mỗi ngày đón khoảng 16.000 - 17.000 lượt khách và các nhà xe được tăng giá vé tối đa 40% nhằm bù chiều xe chạy rỗng.

Còn tại ga Sài Gòn (quận 3), không khí nhộn nhịp hơn hẳn so với bình thường, khách chủ yếu đi du lịch đến các tỉnh như Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi… Tuy đông người nhưng ai nấy vui vẻ, tiếng cười nói rộn vang lúc chờ đoàn tàu đến.

Bảo đảm phục vụ tốt

Bến xe Miền Tây là một trong những bến xe đón lượng khách rất đông dịp lễ này. Ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc bến xe, cho biết dự báo lượng khách qua bến năm nay tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2023, ngày cao điểm 27-4 khoảng 61.300 khách, tăng 120% so với ngày thường. Các doanh nghiệp đã chủ động điều động xe giữa các tuyến và bảo đảm phục vụ tốt hành khách.

Hành khách chờ lên xe ở Bến xe Miền Tây. Ảnh: THU HỒNG

Chung tinh thần phục vụ tốt nhất có thể, ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Ban Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), khẳng định tuy các nhà xe thương hiệu thông báo hết vé xe giường nằm đi các tuyến miền Trung như Phan Thiết, Nha Trang, Bình Định… nhưng nhiều doanh nghiệp ủy thác cho bến bán vé vẫn còn vé. Hành khách an tâm vào bến mua vé để được bảo đảm quyền lợi cũng như các điều kiện an toàn.

Thông tin về tình hình đi lại, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, cho biết do kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài hơn so với cùng kỳ năm ngoái nên dự báo nhu cầu đi lại tại bến xe khách liên tỉnh tăng 26% so với cùng kỳ. Khách bắt đầu tăng từ ngày 26-4 và bình quân mỗi ngày trên 64.000 hành khách di chuyển với hơn 3.000 chuyến xe phục vụ.

Để bảo đảm phục vụ tốt người dân, sở đã có văn bản đề nghị các bến xe chủ động lên kế hoạch, yêu cầu doanh nghiệp vận tải tăng cường phương tiện, không để xảy ra tình trạng thiếu xe. Hiện nay, tình hình phục vụ tại các bến xe đều ổn.

Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM) đón nhiều khách đi các tuyến Gia Lai, Đắk Lắk. Ảnh: ÁI MY

Sở GTVT cũng đề nghị Phòng CSGT Đường bộ, các địa phương và Thanh tra Sở GTVT tăng cường ra quân tuần tra, xử lý xe chở khách đón rước khách sai quy định, gây mất an toàn giao thông. "Kiên quyết đình chỉ hoạt động bến, bãi xe trái phép, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, chở quá số người quy định. Đồng thời, không để xảy ra tình trạng lợi dụng dịp lễ tăng giá không đúng quy định" - ông Hưng cho hay.

Xe buýt sân bay hoạt động 24/24 giờ Trung tâm Giao thông công cộng TP HCM thông báo từ ngày 26-4 đến hết 1-5 sẽ điều chỉnh thông số hoạt động nhiều tuyến xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp lễ. Trong đó, tuyến số 109 (Bến xe buýt Sài Gòn - sân bay Tân Sơn Nhất) sẽ hoạt động 24/24 giờ, thời gian thực hiện từ ngày 26-4 đến hết 27-4 và từ ngày 30-4 đến hết 1-5. Có 2 tuyến xe buýt đến các trường đại học ngưng hoạt động từ ngày 27-4 đến hết 1-5 gồm số 50 và số 52. Các tuyến số 1, 4, 6, 8, 16, 20, 27, 36, 43, 45, 55, 56, 59, 61, 65, 72, 102 là những tuyến được điều chỉnh giảm chuyến trong dịp lễ này (ngoại trừ ngày 27-4 và 1-5).

Huy động tối đa lực lượng CSGT Chiều 26-4, Phòng CSGT Công an TP HCM phối hợp với Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đồng loạt ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Phòng CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại tất cả tuyến đường huyết mạch, "điểm nóng" về nguy cơ ùn tắc giao thông. Đơn vị này dự báo ngày đầu tiên và ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, mật độ phương tiện trên đường tăng cao và khuyến cáo người dân tuyệt đối chấp hành quy định, tuân thủ hiệu lệnh của cán bộ điều tiết, phân luồng trên đường... Cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội phục vụ người dân di chuyển dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, cao điểm du lịch hè 2024 trên toàn tỉnh. Ban chỉ huy các đội, trạm CSGT sẽ tăng cường phối hợp với lực lượng liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý mọi hành vi vi phạm. Quan điểm của lãnh đạo đơn vị là kiên quyết xử lý hành vi vi phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"... Dịp này, nhiều địa phương trong cả nước có động thái tương tự. Ý Linh - N.Tuấn