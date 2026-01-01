Tàu, xe tăng chuyến phục vụ khách

Chiều 31-12-2025, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (sân bay Nội Bài) ghi nhận không khí nhộn nhịp khi rất đông hành khách làm thủ tục cho những chuyến bay cuối cùng của năm. Ga đi, ga đến liên tục kín người, song rất trật tự và thông thoáng.

Mở tối đa các điểm soi chiếu

Trong ngày cuối năm, sân bay Nội Bài khai thác tổng cộng 676 chuyến bay, trong đó có 331 chuyến quốc tế. Sản lượng hành khách đạt hơn 110.000 lượt, trong đó khoảng 48.000 lượt khách quốc tế. Các khâu check-in, soi chiếu an ninh và lên máy bay vẫn diễn ra ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Trên cơ sở đó, sân bay dự báo sản lượng vận chuyển trong dịp Tết dương lịch 2026 (từ ngày 31-12-2025 đến 4-1-2026) sẽ tăng khoảng 5%-10% so với ngày thường.

Dòng người tấp nập đổ về Bến xe Miền Tây trong chiều 31-12-2025 .Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Ngày cao điểm nhất dự kiến rơi vào 4-1-2026, khi sân bay Nội Bài phục vụ khoảng 115.000 lượt hành khách và 650 chuyến bay, tăng lần lượt 12,5% và 9% so với lịch bay thường lệ mùa Đông 2025. Đáng chú ý, sản lượng khách quốc tế có thể chạm mốc 50.000 lượt - mức cao nhất từ trước đến nay tại sân bay này, trong khi khách nội địa ước đạt khoảng 65.000 lượt, tăng 14,5%.

Trước áp lực tăng cao dịp cao điểm, sân bay Nội Bài đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp về hạ tầng, công nghệ và tổ chức khai thác. Điểm nhấn là việc đưa vào vận hành các hạng mục mở rộng nhà ga T2 từ giữa tháng 12-2025, gồm hệ thống quầy làm thủ tục, kiosk check-in và khu gửi hành lý tự động, giúp nâng công suất phục vụ hành khách quốc tế và rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Song song đó, sân bay duy trì mô hình phối hợp ra quyết định tại sân bay (A-CDM) nhằm tối ưu khai thác hạ tầng và cải thiện chỉ số đúng giờ. Hệ thống thu phí không dừng được vận hành đồng bộ tại các làn ra vào, cùng với việc tăng cường nhân lực, mở tối đa các điểm soi chiếu khi cần thiết và ứng dụng công nghệ AI trong phát thanh, chỉ dẫn chuyến bay.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dịp này dự kiến mỗi ngày có 760 chuyến bay đi - đến, tăng khoảng 12% so với lịch bay cùng kỳ; đáp ứng nhu cầu đi lại của khoảng 131.000 hành khách/ngày qua sân bay này. Riêng 2 ngày cao điểm là 1 và 4-1-2026, dự kiến mỗi ngày sân bay đón khoảng 786 chuyến bay. Hành khách bay các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways sẽ tới nhà ga T3, riêng các chuyến bay nội địa của VietJet Air vẫn khai thác tại nhà ga T1.

Để đáp ứng nhu cầu của hành khách tăng cao, sân bay Tân Sơn Nhất bảo đảm quầy thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành khai thác linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế tại các nhà ga. Đại diện các hãng cũng được yêu cầu phải có mặt tại quầy/gate để xử lý, thông tin tới hành khách kịp thời các tình huống chuyến bay chậm, hủy; tránh trường hợp khách bức xúc, gây rối và mất an ninh trật tự tại nhà ga, ảnh hưởng tới khai thác.

Tàu sẽ nối thêm toa xe

Theo ông Trần Hoàng, Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội, đơn vị đã có kế hoạch tăng cường 400 xe cho các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm - tăng thêm 250 xe so với kế hoạch trước đó để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ông Hoàng dự báo lượng hành khách tăng mạnh vào chiều, tối 31-12-2025; sáng, trưa ngày 1 và chiều 4-1-2026.

Tại Bến xe Mỹ Đình, lượt xe tăng cường chủ yếu cho các tuyến Lào Cai, Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng.

Đến ngày 30-12, Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết chưa có doanh nghiệp, đơn vị vận tải nào tại các Bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm thông báo xin tăng giá vé dịp này.

Công ty CP Vận tải đường sắt (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) cũng cho biết từ ngày 1 đến 4-1-2026, công ty tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khách và nối thêm toa với tổng số 20.000 chỗ bổ sung.

Cụ thể, tuyến TP HCM - Nha Trang chạy thêm tàu SNT6 ngày 31-12-2025 và tàu SNT5 ngày 4-1-2026. Tuyến TP HCM - Phan Thiết chạy thêm tàu SPT4 ngày 1-1-2026 và tàu SPT3 ngày 4-1-2026. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy thêm 8 chuyến tàu trong các ngày từ 1-1 đến 4-1-2026, gồm các tàu LP9, LP10, HP3 và HP4...

Riêng các tàu Thống Nhất Bắc - Nam được bổ sung khoảng 2.260 chỗ; tàu SE22/21 (TP HCM - Đà Nẵng) thêm 840 chỗ; tàu SNT2/1 (TP HCM - Nha Trang) thêm 896 chỗ; tàu SPT2/1 (TP HCM - Phan Thiết) thêm 848 chỗ. Tuyến Hà Nội - Vinh được nối thêm toa xe vào tàu NA1/NA2, cung cấp thêm khoảng 1.000 chỗ; tuyến Hà Nội - Hải Phòng nối thêm toa vào tàu Hoa Phượng Đỏ, bổ sung khoảng 1.000 chỗ.

Sẵn sàng tăng cường

Chiều 31-12, Bến xe Miền Đông cũ (TP HCM) rộn ràng không khí về quê. Lượng khách đông nhưng trật tự, chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ; khu vực bãi đỗ xe bên ngoài gần như kín chỗ với các xe chờ xuất bến.

Chị Phạm Thu Thảo, hành khách đi tuyến TP HCM - Lâm Đồng của nhà xe Phương Trang Futa Bus lines, cho biết đã xin nghỉ làm từ chiều 31-12 để tránh kẹt xe và chủ động lịch trình.

Tại quầy vé nhà xe Đức Đạt (tuyến TP HCM - Gia Lai), nhân viên cho biết vé đi tối 31-12 hết, chỉ còn vé khởi hành tối hôm sau, trong khung 17-19 giờ, giá từ 350.000 đến 400.000 đồng. Không khí tương tự diễn ra ở quầy Kumho Samco Bus tuyến TP HCM - Đà Lạt khi vé ngày 1-1-2026 đang được đặt rất nhanh, với mức 290.000 đồng cho phòng thường và 400.000 đồng cho phòng limousine.

Tại quầy Phương Trang Futa Bus lines, nhân viên cho hay tuyến TP HCM - Đà Nẵng trong ngày 31-12 hết vé; từ ngày 1-1-2026 cũng chỉ còn các chuyến trưa và chiều xuất phát từ Bến xe Miền Đông mới với giá khoảng 510.000 đồng/vé.

Bến xe Miền Tây nhộn nhịp bước vào cao điểm phục vụ. Ông Trần Nhân Hậu, Trưởng Phòng Điều hành, cho biết tổng số chuyến xe trong dịp Tết dương lịch năm nay ước đạt hơn 7.300 chuyến, phục vụ khoảng 158.500 lượt khách. Cao điểm dự kiến vào ngày 31-12-2025 với khoảng 42.000 lượt hành khách, tiếp đến là ngày 1-1-2026 với khoảng 34.500 lượt.

Đáng chú ý, Bến xe Miền Tây khẳng định các doanh nghiệp vận tải không điều chỉnh tăng giá vé trong dịp này. Đồng thời, bến đã chuẩn bị sẵn sàng phương án điều động, tăng cường phương tiện để xử lý khi lượng khách tăng đột biến. Người dân được khuyến cáo mua vé tại quầy chính thức của bến, qua website hoặc đường dây nóng, tránh mua vé bên ngoài nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn khi di chuyển.

"Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, lượng vé trên các chuyến tàu hiện vẫn còn dồi dào. Hành khách có nhu cầu đi gấp vẫn có thể đến trực tiếp ga Sài Gòn để mua vé. Trước đó, Công ty CP Vận tải Đường sắt đã chủ động bổ sung khoảng 20.000 chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Giảm thấp nhất việc chậm, hủy chuyến bay Cục Hàng không vừa ban hành chỉ thị bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng không dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, yêu cầu các cảng hàng không, hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất... chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm hoạt động hàng không diễn ra an toàn, thông suốt trong giai đoạn cao điểm. Một trong những nội dung trọng tâm là rà soát, bố trí hợp lý khu vực ra vào đón, trả khách và điểm đỗ xe chờ tại các cảng hàng không, đặc biệt là tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và các cảng hàng không thành viên bổ sung nhân sự điều phối, tăng cường ứng dụng công nghệ trong hướng dẫn giao thông nhằm hạn chế ùn tắc, xung đột giữa các phương tiện; phối hợp chặt chẽ với sở giao thông vận tải, công an địa phương và các cơ quan chức năng để phân luồng giao thông hợp lý, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm như xe dù, chèo kéo, tăng giá vé trái quy định. Đồng thời, cần bố trí vị trí đỗ thuận tiện cho các tuyến xe buýt nhằm khuyến khích hành khách sử dụng phương tiện công cộng. Các hãng hàng không theo dõi sát nhu cầu đặt chỗ, điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung chuyến bay, đặc biệt là các chặng nội địa có nhu cầu cao như TP HCM - Hà Nội, TP HCM - Đà Nẵng, TP HCM - Vinh...; tăng cường khai thác các chuyến bay đêm, tận dụng tối đa hạ tầng cảng hàng không và nhân lực, đồng thời sẵn sàng nguồn lực kỹ thuật để hạn chế tối đa tình trạng dừng khai thác do lỗi kỹ thuật; đẩy mạnh truyền thông về hình thức làm thủ tục trực tuyến (web check-in) và kiosk check-in tự động tại sân bay, giúp hành khách tiết kiệm thời gian, tránh ùn tắc tại quầy làm thủ tục. Tại khu vực làm thủ tục, các hãng cần bố trí nhân viên hỗ trợ hành khách, đồng thời thực hiện nghiêm việc bố trí cán bộ có thẩm quyền xử lý sự cố, khiếu nại ngay tại sân bay. Một trong những nội dung được Cục Hàng không đặc biệt nhấn mạnh là giảm đến mức thấp nhất tình trạng chậm, hủy chuyến bay trong dịp Tết, đặc biệt với các chuyến bay đưa hành khách về quê đón Tết.



