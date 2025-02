Taxi giá rẻ nở rộ

Nếu trước đây, giá cước taxi, gọi xe công nghệ dao động ở mức khá cao 14.000 - 20.000 đồng/km thì nay nhiều hãng taxi giá rẻ chỉ thu 8.000 - 12.000 đồng/km, gần ngang bằng dịch vụ xe ôm nhưng lại mang đến trải nghiệm tiện nghi hơn. Lợi thế này đến từ việc các hãng xe đẩy mạnh ô tô điện mini nhằm giảm chi phí nhiên liệu, vừa tận dụng xu hướng vận tải xanh, thân thiện với môi trường.

Bùng nổ taxi điện mini giá rẻ

Theo ghi nhận, vào giữa năm 2024, Công ty CP Tập đoàn TOGO ký kết mua 2.000 xe điện Wuling Mini EV từ Công ty CP Ô tô TMT để phục vụ kinh doanh dịch vụ vận chuyển tại TP HCM và một số tỉnh, thành. Ngoài ra, hãng còn ký thỏa thuận mua dàn xe điện mini VF 3 từ VinFast để thực hiện chiến lược xe của giá rẻ.

Taxi điện giá rẻ của hãng Let’s Go Taxi ở tỉnh Phú Yên

Nêu lý do "đánh" mạnh phân khúc này, đại diện TOGO nhận xét xe điện mini là lựa chọn tối ưu cho các hãng xe do chi phí vận hành thấp, giá xe dễ tiếp cận, chi phí sạc điện rẻ (khoảng 30.000 đồng cho 100 km di chuyển), đồng thời có thể dễ dàng di chuyển trong các khu vực đô thị với đường hẹp.

Theo thông tin trên website của TOGO Group, hãng có 5 dịch vụ bao gồm đưa đón học sinh, đưa đón công sở, đưa đón cá nhân, đưa đón gia đình và đưa đón khách nhậu với mức cước thấp nhất khoảng 9.000 đồng/km.

Cùng với TOGO, Công ty CP Let's Go An Bình cũng ký kết hợp đồng mua 1.000 ô tô điện Wuling Mini EV và Wuling Bingo từ Công ty CP Ô tô TMT để kinh doanh dịch vụ taxi giá rẻ với thương hiệu Let's Go Taxi. Ông Trần Lưu Văn, tổng giám đốc công ty, cho biết: "Dịch vụ taxi điện mini giá rẻ với giá cước 8.000 đồng/km, chưa bằng một nửa so với mức giá taxi phổ biến hiện nay, đã thu hút rất nhiều khách hàng. Do số lượng đặt xe hằng ngày đang vượt quá khả năng cung cấp của công ty, buộc chúng tôi phải đầu tư thêm đội xe điện và mở sang các tỉnh như Gia Lai, Phú Yên, Bình Định".

Trước Let's Go Taxi, hãng Taxi 123 khu vực Bắc Ninh cũng đã đưa VinFast VF 3 vào hoạt động. Theo đó, mức giá mở cửa của taxi điện VinFast VF 3 là 9.000 đồng/km và 30.000 đồng/giờ chờ. Đối với đường dài 2 chiều (từ 30 km một chiều trở lên), lượt về giảm giá tới 70%.

Mới đây nhất, vào đầu tháng 2-2025, hãng Lado Taxi công bố trở thành hãng taxi truyền thống đầu tiên tại Việt Nam chuyển đổi hoàn toàn sang taxi điện. Với mức giá hợp lý và chi phí vận hành thấp, taxi điện giúp hãng có được mức giá cước cạnh tranh nhất. Hiện tại, Lado Taxi đã chuyển đổi 100% sang xe điện tại chi nhánh Lâm Đồng và đặt mục tiêu hoàn tất quá trình chuyển đổi trên toàn quốc vào năm 2025. Mẫu xe điện chủ lực của hãng là VF e34 và VF 5 của VinFast, với kế hoạch sở hữu 2.500 xe taxi điện vào năm 2026.

Ngay cả Mai Linh - một trong những hãng taxi truyền thống lớn nhất Việt Nam - cũng đầu tư mạnh vào xe điện. Hãng đã mua và thuê 3.999 ô tô điện VinFast để thực hiện quá trình "chuyển đổi xanh". Đội xe điện của Mai Linh bao gồm các dòng VinFast VF e34 và VF 5, vẫn giữ nguyên màu xanh lá đặc trưng và gắn thêm logo "Đối tác của Xanh SM".

Xanh SM - hãng taxi thuần điện hiện chiếm gần 20% thị phần trong lĩnh vực gọi xe công nghệ - cũng đang rục rịch đưa đội xe VinFast VF 3 vào khai thác.

Mỗi mô hình có ưu thế riêng

Ông Hưng (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) sau khi trải nghiệm dịch vụ taxi của hãng TOGO nhận xét mức giá 9.000 đồng/km là quá rẻ so với các hãng khác nhưng chất lượng cũng không tệ. "Tôi gọi vào số của hãng, nhân viên tổng đài hỏi điểm đi và điểm đến, yêu cầu tôi chờ khoảng 5 phút để xác nhận. Nhưng chỉ 3 phút sau, tôi đã nhận được thông báo xe đang trên đường đến đón" - ông Hưng chia sẻ.

Theo ông Hưng, trước khi sử dụng dịch vụ, ông đã hỏi tổng đài về giá cước và được xác nhận hãng áp dụng mức giá cố định, không phân biệt giờ cao điểm. Trong trường hợp không có xe gần khu vực, tổng đài sẽ thông báo để khách hàng có thể tìm kiếm hãng xe khác.

Tài xế của TOGO cho biết họ được hãng trả lương cố định hằng tháng, nếu đạt doanh số tốt thì được nhận thêm hoa hồng, vì được hưởng thêm hoa hồng nên không chịu áp lực lớn về doanh số. Trong khi đó, tài xế của Let's Go Taxi cũng được hưởng lương cố định nhưng vẫn có phần trăm chia theo doanh thu, tương tự các hãng taxi truyền thống.

Một chủ doanh nghiệp taxi nhận xét dù taxi giá rẻ đang tạo ra sự cạnh tranh với các hãng lớn nhưng vẫn còn khá non yếu, chưa thể bứt phá do đa số hãng đều là doanh nghiệp nhỏ, hạn chế về vốn, địa bàn hoạt động. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các mẫu ô tô điện mini giá rẻ gần đây, cuộc chiến trên thị trường vận tải hành khách chắc chắn sẽ khốc liệt hơn.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Anh Quân, thành viên HĐQT G7 Taxi - một trong những hãng taxi lâu năm trên thị trường, cho rằng ngành taxi là một thị trường mở với nhiều phân khúc khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn. Do vậy, dù taxi giá rẻ có sức hút nhưng mỗi mô hình taxi vẫn có lợi thế riêng, khó triệt tiêu lẫn nhau. Ông cũng tiết lộ G7 Taxi đang nghiên cứu mô hình taxi điện mini để đa dạng hóa sản phẩm, thậm chí hướng tới phục vụ cả người khuyết tật.

Tương tự, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun), nhìn nhận taxi truyền thống có tệp khách hàng ổn định với chất lượng xe tốt hơn, còn taxi giá rẻ phục vụ phân khúc khách riêng nên mức độ ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Tuy vậy, theo ông, sự tham gia của quá nhiều mô hình gọi xe đang làm thị trường vận tải trở nên rối loạn và gây khó khăn trong quản lý thuế.

Còn nhiều bất tiện Theo lãnh đạo Vinasun, để thành công, các hãng taxi giá rẻ cần bảo đảm khả năng cung cấp xe nhanh chóng, số lượng xe đủ lớn để tạo độ phủ thị trường. Một điểm hạn chế của xe điện mini là quãng đường di chuyển ngắn, kích thước nhỏ, gây bất tiện cho khách đi xa hoặc cần chở nhiều hành lý. Nếu taxi giá rẻ mở rộng độ phủ đủ lớn, chắc chắn sẽ tạo ra sức ép không nhỏ đối với các hãng taxi lớn. Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, nhấn mạnh việc đầu tư vào xe điện mini giá rẻ cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, xem xét nhu cầu theo từng khu vực, từng phân khúc khách hàng.