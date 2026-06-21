Tây Ban Nha buộc phải thắng

Không ghi nổi bàn thắng và để tân binh Cape Verde chia điểm, Tây Ban Nha tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua tại bảng H. Chính vì vậy, cuộc đối đầu với Ả Rập Saudi lúc 23 giờ ngày 21-6 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đội bóng từng vô địch World Cup 2010. Một chiến thắng không chỉ giúp Tây Ban Nha cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo tâm lý thuận lợi trước lượt trận cuối gặp Uruguay.

Xét tổng thể, dù gây thất vọng ở chuyến xuất quân vừa qua, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Bộ khung gồm Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Mikel Oyarzabal và Ferran Torres vẫn mang lại sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng cũng như sáng tạo trong tấn công.

Tây Ban Nha trong thực tế vẫn khiến tất cả phải hoài nghi sau màn trình diễn thiếu thuyết phục trước chính Cape Verde. Đoàn quân áo đỏ trong tay HLV Luis de la Fuente vẫn kiểm soát trận đấu theo cách quen thuộc nhưng khả năng kết liễu đối thủ lại chưa đủ sắc bén dù tung 27 pha dứt điểm. Nếu không sắc sảo hơn, họ hoàn toàn có thể tự đẩy mình vào thế khó ở một bảng đấu vốn không quá dễ chịu.

Cổ động viên Tây Ban Nha vẫn trông chờ sự bùng nổ của Lamine Yamal và đồng đội. Ảnh: AP

Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều người phải nhớ lại hành trình đầy thất vọng của Tây Ban Nha tại World Cup 2022. Trên đất Qatar vào 4 năm trước, đoàn quân xứ sở bò tót khởi đầu như mơ bằng chiến thắng 7-0 trước Costa Rica nhưng sau đó chỉ hòa Đức 1-1, thua Nhật Bản 1-2 và cuối cùng bị Morocco loại ở loạt luân lưu 11 m tại vòng 1/8.

Đó cũng là lần thứ 3 liên tiếp Tây Ban Nha không thể góp mặt ở tứ kết World Cup và điều này cho thấy sự áp đảo về thế trận không phải lúc nào cũng được chuyển hóa thành thành công. Liệu HLV La Fuente có sử dụng một trung phong đúng nghĩa hay tiếp tục với chiến thuật số 9 ảo kém hiệu quả ở trận đầu?

Trong khi đó, Ả Rập Saudi bước vào cuộc chiến với Tây Ban Nha bằng sự tự tin đáng kể sau khi cầm hòa Uruguay 1-1 ở lượt trận đầu tiên. Đại diện châu Á thậm chí đã dẫn trước nhờ bàn thắng của trung vệ Abdulelah Al-Amri trước khi để Maxi Araujo gỡ hòa ở những phút cuối.

Đội bóng của HLV Georgios Donis tiếp tục đặt niềm tin vào những trụ cột giàu kinh nghiệm như Salem Al-Dawsari, Mohamed Kanno, Hassan Al-Tambakti và thủ môn Mohammed Al-Owais. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ kết hợp phản công nhanh đã giúp Ả Rập Saudi gây nhiều khó khăn cho Uruguay, nhiều khả năng sẽ tiếp tục được sử dụng trước Tây Ban Nha.

Trong 3 lần gặp nhau trước đây, đại diện châu Âu đều giành chiến thắng, bao gồm trận thắng 1-0 tại World Cup 2006. Ả Rập Saudi đủ khả năng gây khó khăn bằng kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu nhưng nếu cải thiện được hiệu suất dứt điểm so với trận gặp Cape Verde, Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm để trở lại quỹ đạo cạnh tranh ngôi đầu bảng H.

Vượt vòng bảng không phải mục tiêu quá khó với "La Roja". Tuy vậy, để nghĩ đến việc đua tranh cúp vàng, Tây Ban Nha phải giải quyết "bài toán" đã đeo bám họ suốt nhiều năm: Biến quyền kiểm soát bóng thành bàn thắng và chiến thắng.

"Quỷ đỏ" trông chờ vào Lukaku Lúc 2 giờ ngày 22-6, Bỉ sẽ nỗ lực tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại World Cup kể từ khi đánh bại Canada 1-0 ở trận ra quân trên đất Qatar 4 năm trước. Đối thủ của thầy trò HLV Rudi Garcia là tuyển Iran - đội bóng chỉ để thua 1 trong 8 lần ra sân gần nhất, nếu tính 90 phút thi đấu chính thức. Tại lượt trận đầu tiên của bảng G, "Quỷ đỏ" bị Ai Cập cầm hòa trong ngày mà các chân sút đá chính là Charles De Ketelaere, Jeremy Doku và Leandro Trossard thiếu sắc bén ở khâu xử lý cuối cùng. Từ băng ghế dự bị, Romelu Lukaku gây sức ép khiến Mohamed Hany phản lưới nhà, giữ lại 1 điểm quan trọng cho Bỉ. Kinh nghiệm của Lukaku được kỳ vọng tạo khác biệt cho hàng công đang bế tắc của tuyển Bỉ. Ảnh: AP Rõ ràng, Lukaku vừa có mùa giải đáng quên tại Napoli do chấn thương dai dẳng. Trước thềm World Cup 2026, người hâm mộ cũng không kỳ vọng nhiều vào tiền đạo sinh năm 1993. Tuy nhiên, kinh nghiệm của cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Bỉ là điều mà đại diện Tây Âu cần lúc này. Trong lần đầu tiên đá chính tại World Cup, De Ketelaere thi đấu mờ nhạt và không tung ra được bất kỳ cú sút nào. Nhiều khả năng Lukaku sẽ thay cầu thủ Atalanta này từ đầu trận đấu với Iran. Cổ động viên Bỉ hy vọng cựu sao M.U và Inter sẽ thể hiện tài năng thay vì biến những "nửa bàn thắng" thành cơ hội! Bên kia chiến tuyến, "Team Melli" có khởi đầu tương đối chật vật với đội tuyển dự World Cup 2026 có thứ hạng FIFA thấp nhất là New Zealand. Đại diện Tây Á 2 lần để đối thủ châu Đại Dương vươn lên dẫn trước và gỡ hòa nhờ màn trình diễn khá tốt của ngôi sao Ramin Rezaeian. Dù vậy, điều đó cho thấy tuyển Iran không duy trì được quyền kiểm soát thế trận xuyên suốt 90 phút và thường xuyên có những thời điểm chệch choạc. Đây sẽ là điểm yếu lớn trước một đội bóng ưu tiên tấn công trực diện ở cường độ cao như Bỉ. Trước đây, Bỉ chưa từng đối đầu Iran. Song ở World Cup, "Team Melli" chỉ thắng 1/10 lần khi gặp các đối thủ đến từ châu Âu. H.Hiệp



