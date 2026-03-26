Thời sự

Tây Ninh ban hành kết luận quan trọng về tài sản công

Tâm Quân

(NLĐO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu các cấp, ngành và các xã, phường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các kết luận của Trung ương

Ngày 26-3, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh vừa ban hành kết luận về việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Tây Ninh ban hành kết luận quan trọng về tài sản công năm 2026 - Ảnh 1.

Một góc phường Tân Ninh. Ảnh: Tâm Giang (Tây Ninh Online)

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành và các xã, phường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là các Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án sắp xếp, sử dụng, xử lý đối với các trụ sở dôi dư, nhất là trụ sở làm việc tại khu vực phường Tân Ninh (trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh cũ), nghiên cứu cơ chế vận hành, hoạt động để một số cơ quan, đơn vị bố trí làm việc tập trung tại một số trụ sở nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động, tránh lãng phí. Các trụ sở dôi dư sau sắp xếp thì giao các xã, phường quản lý.

Giao UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, hướng dẫn về điều kiện pháp lý để các xã, phường có phương án quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đối với các trụ sở dôi dư qua sắp xếp.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp xã rà soát các trụ sở không còn nhu cầu sử dụng, đã xuống cấp được định hướng kêu gọi đầu tư, xã hội hóa để tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền cho ý kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm bảo đảm đủ cơ sở pháp lý triển khai thực hiện.

UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng phương án giao cấp xã tạm thời quản lý và chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện thanh lý tài sản trên đất, tạo quỹ đất sạch để thuận lợi trong việc thu hút, mời gọi đầu tư.

Trước mắt, khi chưa thu hút được nhà đầu tư thì giao cấp xã cải tạo, chỉnh trang thành không gian công cộng, tạo mỹ quan, phục vụ nhân dân, sử dụng nguồn kinh phí để triển khai thực hiện cho phù hợp; khi thu hút được nhà đầu tư thì thực hiện các thủ tục theo quy định.

UBND tỉnh khẩn trương rà soát, thống kê trụ sở dôi dư của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh để có phương án sử dụng, tránh lãng phí và gây mất mỹ quan…

Bồi dưỡng kỹ năng hướng nghiệp cho giáo viên tỉnh Tây Ninh

