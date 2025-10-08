HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tây Ninh: Bé trai òa khóc giữa phố khi bị cướp 140 tờ vé số

Hải Đường

(NLĐO) - Một phụ nữ đi xe máy chạy ngang qua rồi dừng lại hỏi mua vé số của bé trai ở Tây Ninh, sau đó giật toàn bộ vé số rồi tẩu thoát.

Ngày 8-10, thông tin từ UBND xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết đã chỉ đạo công an xã xác minh sự việc trên mạng xã hội xuất hiện clip bé trai bán vé số dạo bị cướp 140 tờ gây bức xúc dư luận. Sự việc này, Công an xã Đức Hoà cũng đã nắm được và đang xác minh, điều tra; đồng thời truy xét đối tượng cướp.

Trước đó, chiều ngày 7-10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai đạp xe bán vé số tại khu vực xã Đức Hòa nghi bị một người phụ nữ đi xe máy lấy mất 140 tờ vé số.

CLIP: Bé trai khóc nức nở kể lại sự việc. Nguồn: mạng xã hội

Theo nội dung clip được đăng tải trên mạng xã hội, bé trai cho biết em cùng mẹ đi bán vé số dạo, còn cha ở nhà trông em nhỏ và đang tìm việc làm. Gia đình bé quê ở tỉnh An Giang, mới trở lại Tây Ninh khoảng một tháng nay sau thời gian về quê sinh sống.

Theo lời bé trai kể lại, sáng cùng ngày, người mẹ đưa cho bé 140 tờ vé số để đi bán. Trong lúc di chuyển trên đường chưa bán được tờ nào thì bị một người phụ nữ đi xe máy chạy ngang qua rồi dừng lại hỏi mua vé số. Khi bé đưa toàn bộ xấp vé số thì người phụ nữ này bỗng nhiên tăng ga chạy đi.

Phát hiện sự việc em đã cố gắng đạp xe đuổi theo nhưng không may bị ngã xuống đường. Qua hình ảnh camera nhà dân ghi lại cảnh bé trai đạp xe đạp bị ngã xuống đường.

Từ lời kể của bé, một người đàn ông đi ô tô gần đó chứng kiến sự việc đã dừng xe hỏi thăm, động viên và đưa bé đến Công an xã Đức Hòa trình báo.

Bé trai ở Tây Ninh khóc nức nở vì bị cướp 140 tờ vé số - Ảnh 1.

Bé trai mếu máo kể lại sự việc. Ảnh cắt từ clip

Hiện đoạn clip bé trai đạp xe đạp bị ngã và thông tin bé kể bị cướp xấp vé số 140 tờ đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng, nhiều người bày tỏ sự thương cảm.

Theo thông tin từ Công an xã Đức Hòa, đơn vị đã tiếp nhận thông tin trình báo của bé trai về sự việc như trên.

