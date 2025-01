Tây Ninh: Đi taxi công nghệ điều nghiên, đột nhập nhà dân trộm vàng, hột xoàn…

Ngày 25-1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Nhơn (37 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thành Nhơn tại cơ quan công an

Riêng đối tượng liên quan Nguyễn Thành Được (35 tuổi, là em ruột của Nhơn) được cho tại ngoại.

Chiếc nhẫn vàng công an thu giữ từ vụ trộm

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản. Kẻ trộm lợi dụng đêm khuya, người dân ngủ say, dùng công cụ đột nhập vào nhà trộm cắp tiền, vàng và các tài sản có giá trị khác.

Tài sản đối tượng trộm cắp chủ yếu là vàng, hột xoàn...

Phòng PC02 đã phối hợp với Công an huyện Dương Minh Châu, Công an huyện Tân Châu và Công an TP Tây Ninh vào cuộc theo dõi, bắt giữ Nhơn và Được. Tang vật thu giữ gồm: 1 nhẫn vàng 24K, trọng lượng 7,5 chỉ; 4 vòng vàng 18K, trọng lượng 2 chỉ; 2 xe môtô; 3 điện thoại di động; 1 kiềm cộng lực, trên 9 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan.

Qua điều tra, công an xác định Nhơn cấu kết với đối tượng Được để trộm cắp tài sản lấy tiền chia nhau tiêu xài. Nhơn chuẩn bị kiềm cắt, tua vít, mỏ lếch... và trực tiếp lựa chọn nhà người dân sơ hở, mất cảnh giác để đột nhập trộm cắp tài sản.

Trước khi thực hiện vụ trộm, Nhơn đặt xe taxi công nghệ đến các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, TP Tây Ninh để quan sát nhà người dân nào sơ hở, dễ đột nhập.

Khoảng 23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, Nhơn quay trở lại tiếp cận căn nhà, sử dụng công cụ đã chuẩn bị sẵn cắt hàng rào, cắt khóa cửa nhà hoặc bẻ song sắt cửa sổ đột nhập vào bên trong lục tìm tài sản có giá trị như: tiền, vàng, hột xoàn, điện thoại di động... để lấy trộm. Tài sản trộm cắp được, Nhơn đem về đưa cho Được cất giấu và đem bán.

Chỉ trong thời gian vài tháng, Nhơn đã thực hiện 4 vụ trộm, gây thiệt hại cho các nạn nhân trên 250 triệu đồng.