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Tây Ninh khởi động dự án giao thông hơn 9.300 tỉ đồng

Tin-ảnh: H.Đường

Tuyến đường Tân An - Bình Hiệp là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Tây Ninh, chạy song song với Quốc lộ 62.

 Ông Nguyễn Thanh Đông - Bí thư Đảng ủy phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh - cho biết địa phương đang khẩn trương hoàn tất các bước thu hồi đất, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ khởi công khu tái định cư dự án tuyến đường Tân An - Bình Hiệp dự kiến vào tháng 10-2026.

Tuyến đường Tân An - Bình Hiệp là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Tây Ninh, chạy song song với Quốc lộ 62. Gần 30 năm qua, Quốc lộ 62 đã xuống cấp nghiêm trọng, gánh chịu áp lực giao thông quá tải mà chưa một lần được đại tu bài bản, trở thành "nút thắt cổ chai" kìm hãm sự phát triển kinh tế vùng Đồng Tháp Mười. Do đó, việc đầu tư tuyến đường mới Tân An - Bình Hiệp không chỉ giảm tải cho Quốc lộ 62 mà còn được kỳ vọng tạo ra trục động lực phát triển kinh tế biên mậu bứt phá cho tỉnh Tây Ninh và cả khu vực ĐBSCL.

Tây Ninh khởi động dự án giao thông hơn 9.300 tỉ đồng - Ảnh 1.

Quốc lộ 62 thường xuyên ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Theo ông Nguyễn Thanh Đông, dự án khu tái định cư có diện tích gần 16 ha nằm tại khu phố 5, phường Kiến Tường, phục vụ các hộ dân phải di dời để nhường đất cho dự án giao thông này. Qua rà soát, khoảng 50 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án khu tái định cư. Nhờ làm tốt công tác dân vận và công khai, minh bạch trong phương án đền bù, đến nay, 100% hộ dân đều bày tỏ sự đồng tình với chủ trương thu hồi đất của nhà nước.

"Người dân địa phương thấu hiểu ý nghĩa của tuyến đường Tân An - Bình Hiệp nên rất đồng lòng. Ai cũng mong muốn dự án sớm triển khai để ổn định nơi ở mới, đồng thời chấm dứt cảnh chịu đựng hạ tầng giao thông xuống cấp nhiều năm qua" - ông Nguyễn Thanh Đông nhấn mạnh. Chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để bảo đảm quyền lợi chính đáng tốt nhất cho người dân, quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ đề ra.

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp có tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỉ đồng, quy mô 4 làn xe và dài khoảng 62,7 km. Dự kiến cuối năm 2026, công trình này sẽ khởi công xây dựng.

Tây Ninh khởi động dự án giao thông hơn 9.300 tỉ đồng - Ảnh 2.


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