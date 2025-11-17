Tây Ninh - Nhật Bản đẩy mạnh kết nối, xúc tiến đầu tư

Đoàn đã đến chào xã giao tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka.

Lần này, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh sẽ làm việc tại Tokyo, Yamanashi và vùng Kansai, cùng với các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Nhật Bản, cơ quan đối ngoại và chính quyền địa phương, các hiệp hội ngành hàng và tập đoàn lớn. Tại các cuộc làm việc này, các bên liên quan sẽ trao đổi định hướng hợp tác trong lĩnh vực lao động, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất, logistics và thương mại.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản hồi tháng 8-2025 .Ảnh: TÂM QUÂN

Điểm nhấn của chuyến công tác là chuỗi 3 hội nghị quy mô lớn, gồm: Hội nghị Kết nối đầu tư vùng Kansai - Tây Ninh tại Osaka (ngày 17-11), Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo (19-11) và Hội nghị Xúc tiến lao động - đầu tư tại Yamanashi (20-11). Dự kiến, các hội nghị này sẽ thu hút nhiều cơ quan ngoại giao, tổ chức xúc tiến kinh tế, hiệp hội thương mại cùng đông đảo doanh nghiệp và tập đoàn hàng đầu Nhật Bản tham dự; qua đó tạo nền tảng mở rộng quan hệ hợp tác và tăng cường thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao vào Tây Ninh.

Đây cũng là dịp để tỉnh Tây Ninh giới thiệu danh mục các khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế trọng điểm với quỹ đất sạch dồi dào, hạ tầng hoàn thiện, chính sách ưu đãi cạnh tranh; định hướng hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xúc tiến đưa lao động Tây Ninh sang Nhật Bản theo mô hình đào tạo - tiếp nhận - làm việc, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp.

Trong chuyến đi, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh sẽ đến thăm và làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong các lĩnh vực logistics, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tìm hiểu các mô hình phát triển sản xuất xanh, đô thị thông minh và chuỗi cung ứng tích hợp. Thông qua hoạt động khảo sát thực tế hạ tầng, công nghệ và mô hình quản trị doanh nghiệp, đoàn hướng đến việc tiếp cận kinh nghiệm tổ chức không gian công nghiệp - đô thị - dịch vụ theo chuẩn quốc tế; tìm kiếm cơ hội hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ các lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn của tỉnh trong giai đoạn tới.

Chuỗi chương trình xúc tiến lao động, đầu tư và thương mại tại Nhật Bản lần này là một trong những hoạt động quan trọng của Tây Ninh. Đây không chỉ là dịp để tỉnh tái khẳng định cam kết đồng hành với nhà đầu tư mà còn nhằm mở rộng mạng lưới đối tác, kết nối thực chất với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp Nhật Bản.

"Thông qua các cuộc tiếp xúc và làm việc cụ thể này, Tây Ninh kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dựng được nền tảng vững chắc, thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược từ Nhật Bản trong giai đoạn phát triển mới" - lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, địa phương hiện thu hút được 1.934 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 24,4 tỉ USD. Trong đó, nhà đầu tư Nhật Bản có 176 dự án, vốn đầu tư đăng ký hơn 1,26 tỉ USD - đứng thứ 4 về số dự án và vốn đầu tư trong tổng số 40 quốc gia, vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Tây Ninh.