Tây Ninh nói rõ về định hướng trung tâm hành chính

Theo Sở Tài chính, Quyết định 2968/QĐ-UBND ngày 26-2-2026 của UBND tỉnh Tây Ninh về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định chuỗi đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa - Trảng Bàng là các đô thị động lực, cực tăng trưởng mới của địa phương. Trong định hướng này, khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa được quy hoạch trở thành trung tâm động lực mới, đồng thời hình thành Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh tại khu vực phía Bắc.

Tuy nhiên, việc di dời một trung tâm hành chính quy mô lớn đang đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến nguồn lực đầu tư và hiệu quả sử dụng ngân sách, nhất là trong bối cảnh Trung ương yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trước đó, trong quá trình góp ý hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh, Bộ Xây dựng cũng lưu ý việc thay đổi Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh sau năm 2030 cần được xem xét thận trọng trên cơ sở các tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định, bảo đảm tính ổn định của bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời tránh gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Kế hoạch bố trí Trung tâm hành chính tại khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa mới là định hướng trong quy hoạch, chưa được triển khai

Ông Nguyễn Tấn Quí, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, cho biết địa phương đã quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Xây dựng. Theo ông Quí, quan điểm của tỉnh là không triển khai các nội dung quy hoạch, trong đó có việc bố trí Trung tâm hành chính - chính trị theo cách máy móc hoặc cơ học. Thay vào đó, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện nhu cầu thực tế, quy mô đầu tư, thời điểm và phương án thực hiện phù hợp.

Trong giai đoạn trước mắt, tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các trụ sở hiện hữu, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước thông suốt, hiệu quả. Đối với định hướng lâu dài, nếu xem xét việc bố trí lại Trung tâm hành chính - chính trị tại khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa, tỉnh sẽ nghiên cứu theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có lộ trình phù hợp. Các phương án như tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, đầu tư từng giai đoạn hoặc huy động nguồn lực ngoài ngân sách sẽ được cân nhắc nhằm bảo đảm phù hợp với chủ trương của Trung ương và điều kiện thực tế của địa phương.

Hiện tỉnh Tây Ninh đang sử dụng đồng thời 2 trụ sở cấp tỉnh đặt tại phường Long An và phường Tân Ninh. Đây là các trụ sở của tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An trước khi thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính.



