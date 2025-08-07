Theo đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, thống kê 7 tháng năm 2025, tỉnh ước đạt 5,1 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu du lịch đạt 3.250 tỉ đồng. Riêng tại Khu Du lịch Sun World Ba Den Mountain, tính đến ngày 30-7 đã có 4 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen.

Điểm đến lý tưởng cho du khách

Bà Đào Thị Việt, Phó Giám đốc Sun World Ba Den Mountain, cho biết sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, núi Bà Đen được biết đến với mỹ danh "đệ nhất thiên sơn", là điểm đến chữa lành và cân bằng thân tâm trí của hàng triệu du khách trong và ngoài nước mỗi năm. Không chỉ là ngọn núi thiêng gắn liền với hệ thống chùa cổ hàng trăm năm tuổi, đỉnh núi Bà Đen còn là nơi ngự tọa của một hệ thống các công trình văn hóa tâm linh kỳ vĩ.

Mới đây, Khu Du lịch núi Bà Đen đón du khách thứ 4 triệu

Nơi đây, một chuỗi các lễ hội, sự kiện tâm linh được tổ chức quy mô quanh năm như: Hội xuân núi Bà, lễ Phật đản, lễ Vía Bà Đen, lễ Vu Lan..., hay lễ dâng đăng được tổ chức vào các tối thứ 7 hàng tuần đã trở thành nghi thức phải tham dự ít nhất một lần trong đời của du khách. Núi Bà Đen còn là một điểm đến văn hóa mang tính biểu tượng của tỉnh Tây Ninh khi rất nhiều sự kiện văn hóa lớn được tổ chức.

Nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, UBND tỉnh Tây Ninh vừa công bố kế hoạch đấu giá quyền sử dụng khu đất rộng hơn 322.000 m² tại Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen để kêu gọi đầu tư dự án khu tham quan chuyên đề kết hợp nghỉ dưỡng.

Khu đất đấu giá thuộc dự án du lịch trọng điểm đã được tỉnh Tây Ninh xác định ưu tiên mời gọi đầu tư từ tháng 6-2024. Theo danh mục công bố, dự án "Khu tham quan chuyên đề, nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Bà Đen" có quy mô lên tới gần 70 ha, là một trong những dự án then chốt trong quy hoạch phát triển Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen đến năm 2030.



Mục tiêu của dự án là khai thác hiệu quả tiềm năng khí hậu ôn hòa quanh năm, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và yếu tố văn hóa - tâm linh độc đáo vốn có tại khu vực đỉnh núi Bà Đen. Theo định hướng, dự án sẽ bao gồm các hạng mục như công viên chuyên đề, bảo tàng ngoài trời, không gian trưng bày, khu lưu trú nghỉ dưỡng cao cấp, các dịch vụ thương mại và hệ thống công trình tâm linh quy mô, bài bản.

Chị Nguyễn Thị Hoài Phương (40 tuổi, TP HCM) cho hay mỗi năm chị cùng gia đình đến Khu Du lịch núi Bà Đen đi lễ chùa, tham quan ít nhất từ 3 - 5 lần. "Đến Tây Ninh giá cả rất rẻ, con người chan hoà, thân thiện, lúc bước lên đỉnh núi Bà Đen, khí hậu mát mẻ, dễ chịu"- chị Phương chia sẻ.

Định vị ngành kinh tế mũi nhọn

Ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, cho biết những năm qua, Tây Ninh đã định hướng phát triển kết nối đồng bộ nhóm các điểm tham quan trọng điểm (Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, hồ Dầu Tiếng, Di tích Quốc gia Đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam) cùng với nhóm các điểm tham quan có vai trò kết nối, lan tỏa (Vườn Di sản ASEAN-Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát) và hệ thống các di tích trên địa bàn mang đậm nét đặc trưng văn hóa, lịch sử riêng.

Núi Bà Đen với những kỳ quan du lịch ấn tượng

Đồng thời, địa phương đang triển khai nhiều đề án, kế hoạch về phát triển du lịch, nhất là kế hoạch quảng bá điểm đến du lịch và các sản phẩm du lịch; tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, từ đó góp phần phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo của tỉnh.

Ngoài ra, Tây Ninh cũng thu hút đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch chất lượng cao như khách sạn từ 3-5 sao, các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, hệ thống cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn. Đồng thời, tỉnh cũng tăng cường thêm các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, điểm đến du lịch an toàn, kích cầu du lịch nội địa, liên kết tour tuyến du lịch giữa các tỉnh, thành phố; từng bước thu hút, mở rộng thị trường du lịch quốc tế.

Đặc biệt, Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen được tỉnh Tây Ninh xác định sẽ làm trọng tâm phát triển, dẫn dắt du lịch của địa phương. Do đó, núi Bà Đen ngày càng được đầu tư hiện đại với nhiều công trình tâm linh độc đáo.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhìn nhận sau hợp nhất - với diện mạo hành chính, tổ chức và cơ cấu mới, hội đủ 3 yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" sẽ mang đến kỳ vọng lớn lao, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là điểm sáng về phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch, là cửa ngõ thương mại quốc tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Đồng thời, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của lưu vực hai sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, Long An - "vựa lúa lớn" với vùng Đồng Tháp Mười "cò bay thẳng cánh", Tây Ninh - "Nóc nhà Nam Bộ" với đỉnh núi Bà Đen.