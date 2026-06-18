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Thể thao

Tay vợt 15 tuổi tăng 34 bậc, lọt top 300 BXH cầu lông thế giới

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Tay vợt trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền thăng tiến mạnh mẽ trên BXH của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) khi tăng 34 bậc, vươn lên hạng 296 đơn nữ thế giới.

Theo bảng xếp hạng mới nhất do BWF công bố, tay vợt sinh năm 2011 Thu Huyền đã lần đầu tiên lọt vào top 300 thế giới. Đây là bước tiến đáng ghi nhận của tay vợt trẻ được xem là gương mặt triển vọng hàng đầu của cầu lông nữ Việt Nam hiện nay.

Thành tích này đến sau khi Thu Huyền đăng quang nội dung đơn nữ tại Giải Cầu lông trẻ quốc gia 2026. Với phong độ ổn định, cô cũng được Liên đoàn Cầu lông Việt Nam lựa chọn đại diện tham dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal.

Tay vợt 15 tuổi tăng 34 bậc, lọt top 300 BXH cầu lông thế giới - Ảnh 1.

Trong tháng 7 tới, Thu Huyền sẽ góp mặt tại Giải Vô địch cầu lông trẻ châu Á 2026 diễn ra ở Nhật Bản. Cô là một trong năm tay vợt Việt Nam giành suất tham dự giải đấu này, cùng Phạm Thị Trúc An, Nguyễn Tất Duy Lợi, Nguyễn Đình Đạt và Lò Triệu Huy.

Tay vợt 15 tuổi tăng 34 bậc, lọt top 300 BXH cầu lông thế giới - Ảnh 2.

Giải Vô địch trẻ châu Á 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 26 đến 30-6 với nội dung đồng đội, trước khi các nội dung cá nhân diễn ra từ ngày 1 đến 5-7. Đội tuyển trẻ Việt Nam chỉ tham dự các nội dung cá nhân.

Trước đó, Thu Huyền từng dự giải International Series 2026 tại Singapore và International Challenge 2026 tại Thái Lan nhưng đều không đạt kết quả tốt. Tuy vậy, những bước tiến trên bảng xếp hạng thế giới cho thấy sự phát triển tích cực của tay vợt còn rất trẻ này trong thời gian qua.

Ở năm 2025, Thu Huyền có thành tích khá tốt khi từng giành hạng 3 ở giải Bangladesh International Challenge 2025. Bên cạnh đó là tấm HCB tại Junior International Series 2025, ở Thái Lan.

Trong năm 2024, tay vợt 15 tuổi từng làm nên lịch sử khi vào đến trận chung kết đơn nữ Giải trẻ châu Á, nhưng chỉ giành được HCB khi thi đấu ở nội dung U17-18.


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BWF Nguyễn Thị Thu Huyền
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