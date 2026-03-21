Tên lửa tấn công căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương, Iran đe dọa "đòn chí mạng" với UAE

Theo Wall Street Journal và Al Jazeera sáng 21-3, đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, nơi đặt căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh, đã bị ít nhất 2 tên lửa đạn đạo của Iran nhắm mục tiêu, trong đó một tên lửa bị hỏng giữa chừng.

Tên lửa còn lại bị đánh chặn bởi một tên lửa của Mỹ, phóng từ tàu chiến.

Sự kiện này diễn ra sau khi chính phủ Anh tuyên bố đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của họ để tấn công vào các địa điểm phóng tên lửa của Iran đang tập kích tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Căn cứ quân sự Diego Garcia trong một bức ảnh vệ tinh năm 2025 - Ảnh: PLANET LABS PBC

Phóng viên Al Jazeera cũng ghi nhận những tiếng nổ lớn ở Trại Victory, nơi đóng quân của binh lính NATO tại Iraq trước đây nhưng nay gần như trống rỗng sau khi binh lính Mỹ và các nước phương Tây rút đi.

Nhóm dân quân Ashab al-Kahf ở Iraq đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Song song đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng vừa đưa ra cảnh báo rằng thành phố cảng Ras al-Khaimah, thủ phủ của tiểu vương quốc cùng tên thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), sẽ bị "giáng những đòn chí mạng" nếu các đảo Abu Musa và Greater Tunb của Iran gần eo biển Hormuz bị tấn công lần nữa.

"Như chúng tôi đã tuyên bố trước đây và đã chứng minh trên thực tế, chúng tôi sẽ tấn công nguồn gốc của bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của chúng tôi" - hãng tin Fars dẫn lời IRGC.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy 38 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào khu vực phía Đông của nước này chỉ trong vòng 3 giờ qua.

Bộ này không cung cấp chi tiết về nguồn gốc của các UAV hoặc liệu có thương vong hay thiệt hại nào hay không.

Trong khi đó, hãng tin Mehr của Iran cho biết một số vụ nổ đã được nghe thấy khắp thủ đô Tehran vào sáng sớm 21-3.

Tiếng máy bay chiến đấu và tiếng nổ cũng được nghe thấy ở Kelardasht, một khu vực miền núi thuộc tỉnh Mazandaran, nằm ngay phía Tây Bắc Tehran.

Không lâu sau, quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đang tấn công thủ đô Tehran của Iran sau các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut của Lebanon.

Trước đó, hôm 20-3 phía Israel báo cáo về các vụ không kích của Iran nhắm vào cả miền Bắc, Trung và Nam đất nước. Mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn tên lửa đã gây ra "thiệt hại trên diện rộng nhưng có giới hạn", theo đài Al Jazeera.



Theo quân đội Israel, hầu hết các tên lửa Iran đều bị đánh chặn, một số mang đầu đạn chứa bom chùm, phân tán thành nhiều quả bom nhỏ hơn khi rơi xuống. Trong số đó, một số mảnh vỡ đã rơi xuống khu vực Đông Jerusalem, chỉ cách quần thể Thánh đường Al-Aqsa 350 mét.