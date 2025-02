Tết Ất Tỵ 2025 và dấu ấn của Nghị định 168

Bên cạnh niềm vui sum họp, những thành tựu kinh tế - xã hội đáng khích lệ, một điểm sáng nổi bật chính là sự chuyển biến tích cực về tình hình an toàn giao thông. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, trong 9 ngày nghỉ Tết, số ca khám cấp cứu và tử vong do tai nạn giao thông giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024 trên phạm vi cả nước. Cụ thể, số ca khám cấp cứu do tai nạn giao thông giảm 11%, đặc biệt số ca tử vong giảm đến 28,9%. Đây là một kết quả đáng mừng, phản ánh hiệu quả bước đầu của những nỗ lực từ Chính phủ, các ban ngành và toàn xã hội trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó có vai trò quan trọng của Nghị định 168.

Tai nạn giao thông từ lâu đã là một vấn nạn nhức nhối, gây ra những hậu quả nặng nề về người và của, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và hạnh phúc của mỗi gia đình. Nhận thức rõ điều này, Chính phủ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông. Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025, được xem là một "cú hích" quan trọng góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông.

Nghị định 168 với nhiều điểm mới đáng chú ý, tập trung vào việc tăng nặng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông như: lái xe trong tình trạng say xỉn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm... Đồng thời, nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện và các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao thông.

Bên cạnh việc tăng cường xử phạt, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được đẩy mạnh trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của người dân. Chính sự kết hợp đồng bộ này đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần mang lại những kết quả tích cực trong dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Tuy nhiên, để xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh, bền vững, chúng ta không thể dừng lại ở những kết quả ban đầu. Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, nhất là trong trường học, để hình thành ý thức, văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mỗi người dân cần ý thức rõ trách nhiệm của bản thân, tự giác chấp hành luật giao thông, chung tay góp sức xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Kết quả tích cực về an toàn giao thông trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 là một tín hiệu đáng mừng, khẳng định hiệu quả của các giải pháp mà Chính phủ đã và đang triển khai, trong đó có vai trò quan trọng của Nghị định 168. Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn xã hội, tình hình tai nạn giao thông sẽ tiếp tục được kiểm soát và giảm thiểu, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam an toàn, văn minh và thịnh vượng.