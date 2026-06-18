Tết Đoan Ngọ cận kề, món bánh truyền thống nào đang được đặt mua nhiều nhất?

Ngày 18-6 (tức mùng 4 tháng 5 Âm lịch), không khí mua bán các món ăn truyền thống phục vụ Tết Đoan Ngọ trở nên nhộn nhịp tại nhiều chợ truyền thống ở TP HCM và trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, bánh ú lá tro và cơm rượu là những mặt hàng được nhiều người tìm mua để cúng và thưởng thức trong dịp mùng 5 tháng 5 âm lịch.

Theo quan niệm dân gian, Tết Đoan Ngọ là dịp các gia đình chuẩn bị những món ăn truyền thống như bánh ú lá tro, cơm rượu nếp, bánh gio... để dâng cúng tổ tiên và dùng trong gia đình. Nhu cầu tăng cao cũng tạo cơ hội cho nhiều hộ gia đình, cơ sở nhỏ lẻ tăng cường sản xuất, bán hàng theo mùa vụ.

Bánh ú lá tro các loại đang hút hàng trên các hội nhóm mạng xã hội và chợ truyền thống

Khảo sát tại một số chợ truyền thống và các nhóm mua bán trên mạng xã hội cho thấy lượng người rao bán bánh ú lá tro, cơm rượu khá sôi động.

Chị Hoàng Phương, một người bán bánh ú truyền thống, cho biết năm nào đến dịp Tết Đoan Ngọ cũng làm bánh theo công thức gia truyền để phục vụ khách.

"Bánh ú truyền thống phải được gói bằng lá tre, cột bằng dây lát chẻ. Không nên dùng lá chuối, dây nilon hay sử dụng hàn the vì vừa làm mất hương vị đặc trưng, vừa không tốt cho sức khỏe" - chị Phương chia sẻ.

Theo chị, giá bánh năm nay tăng khoảng 10% so với năm ngoái, từ 50.000 đồng lên 55.000 đồng một chục do chi phí nguyên liệu và nhân công tăng. Tuy nhiên, lượng khách đặt mua giảm nhẹ so với những năm trước. Dù vậy, chị vẫn dự kiến bán khoảng 1.000 chiếc trong dịp này.

Không chỉ tại các chợ truyền thống, các nhóm cư dân tại nhiều chung cư ở TPHCM cũng trở thành "chợ online" sôi động.

Tại khu dân cư Vinhomes Central Park (phường Mỹ Thạnh Tây), nhiều người rao bán bánh ú lá tro với giá khoảng 60.000-65.000 đồng/chục. Trong khi đó, tại nhóm cư dân chung cư The Sun Avenue (phường Bình Trưng), các món bánh ú, cơm rượu và xôi gấc theo hương vị miền Bắc được nhiều người đặt mua.

Cơm rượu các loại cũng hút hàng không kém

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, cơm rượu nếp Bắc trên các nhóm chung cư có giá khoảng 110.000 đồng/kg, còn cơm rượu nếp cẩm 115.000 đồng/kg, cao hơn ở chợ.

Người bán cho biết sản phẩm được nấu từ gạo nếp ngon, quá trình ủ tuân thủ đúng thời gian để cơm rượu đạt độ thơm, mềm tự nhiên. Sản phẩm không sử dụng đường mà lên men hoàn toàn bằng men truyền thống nên giữ được vị ngọt thanh đặc trưng.

Ngoài bánh ú lá tro, bánh gio - loại bánh có cách chế biến tương tự nhưng không có nhân - cũng được nhiều người lựa chọn trong dịp này. Mỗi chục bánh có giá khoảng 75.000 đồng, thường được bán kèm mật mía để chấm.

Theo các tiểu thương, dù sức mua năm nay không tăng mạnh như trước, các món ăn truyền thống phục vụ Tết Đoan Ngọ vẫn giữ được sức hút nhờ gắn với nét văn hóa lâu đời và nhu cầu cúng lễ của nhiều gia đình.