Tết Đoan Ngọ cận kề, món bánh truyền thống nào đang được đặt mua nhiều nhất?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tết Đoan Ngọ cận kề, món bánh truyền thống nào đang được đặt mua nhiều nhất?

Sơn Nhung

(NLĐO) - Ngoài bánh ú lá tro, bánh gio - loại bánh có cách chế biến tương tự nhưng không có nhân - cũng được nhiều người lựa chọn trong dịp Tết Đoan Ngọ

Ngày 18-6 (tức mùng 4 tháng 5 Âm lịch), không khí mua bán các món ăn truyền thống phục vụ Tết Đoan Ngọ trở nên nhộn nhịp tại nhiều chợ truyền thống ở TP HCM và trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, bánh ú lá tro và cơm rượu là những mặt hàng được nhiều người tìm mua để cúng và thưởng thức trong dịp mùng 5 tháng 5 âm lịch.

Theo quan niệm dân gian, Tết Đoan Ngọ là dịp các gia đình chuẩn bị những món ăn truyền thống như bánh ú lá tro, cơm rượu nếp, bánh gio... để dâng cúng tổ tiên và dùng trong gia đình. Nhu cầu tăng cao cũng tạo cơ hội cho nhiều hộ gia đình, cơ sở nhỏ lẻ tăng cường sản xuất, bán hàng theo mùa vụ.

Bánh ú lá tro truyền thống hút hàng dịp Tết Đoan Ngọ năm 2026 - Ảnh 1.
Bánh ú lá tro truyền thống hút hàng dịp Tết Đoan Ngọ năm 2026 - Ảnh 2.
Bánh ú lá tro truyền thống hút hàng dịp Tết Đoan Ngọ năm 2026 - Ảnh 3.
Bánh ú lá tro truyền thống hút hàng dịp Tết Đoan Ngọ năm 2026 - Ảnh 4.

Bánh ú lá tro các loại đang hút hàng trên các hội nhóm mạng xã hội và chợ truyền thống

Khảo sát tại một số chợ truyền thống và các nhóm mua bán trên mạng xã hội cho thấy lượng người rao bán bánh ú lá tro, cơm rượu khá sôi động. 

Chị Hoàng Phương, một người bán bánh ú truyền thống, cho biết năm nào đến dịp Tết Đoan Ngọ cũng làm bánh theo công thức gia truyền để phục vụ khách. 

"Bánh ú truyền thống phải được gói bằng lá tre, cột bằng dây lát chẻ. Không nên dùng lá chuối, dây nilon hay sử dụng hàn the vì vừa làm mất hương vị đặc trưng, vừa không tốt cho sức khỏe" - chị Phương chia sẻ.

Theo chị, giá bánh năm nay tăng khoảng 10% so với năm ngoái, từ 50.000 đồng lên 55.000 đồng một chục do chi phí nguyên liệu và nhân công tăng. Tuy nhiên, lượng khách đặt mua giảm nhẹ so với những năm trước. Dù vậy, chị vẫn dự kiến bán khoảng 1.000 chiếc trong dịp này.

Không chỉ tại các chợ truyền thống, các nhóm cư dân tại nhiều chung cư ở TPHCM cũng trở thành "chợ online" sôi động. 

Tại khu dân cư Vinhomes Central Park (phường Mỹ Thạnh Tây), nhiều người rao bán bánh ú lá tro với giá khoảng 60.000-65.000 đồng/chục. Trong khi đó, tại nhóm cư dân chung cư The Sun Avenue (phường Bình Trưng), các món bánh ú, cơm rượu và xôi gấc theo hương vị miền Bắc được nhiều người đặt mua.

Bánh ú lá tro truyền thống hút hàng dịp Tết Đoan Ngọ năm 2026 - Ảnh 5.
Bánh ú lá tro truyền thống hút hàng dịp Tết Đoan Ngọ năm 2026 - Ảnh 6.

Cơm rượu các loại cũng hút hàng không kém 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, cơm rượu nếp Bắc trên các nhóm chung cư có giá khoảng 110.000 đồng/kg, còn cơm rượu nếp cẩm 115.000 đồng/kg, cao hơn ở chợ. 

Người bán cho biết sản phẩm được nấu từ gạo nếp ngon, quá trình ủ tuân thủ đúng thời gian để cơm rượu đạt độ thơm, mềm tự nhiên. Sản phẩm không sử dụng đường mà lên men hoàn toàn bằng men truyền thống nên giữ được vị ngọt thanh đặc trưng.

Ngoài bánh ú lá tro, bánh gio - loại bánh có cách chế biến tương tự nhưng không có nhân - cũng được nhiều người lựa chọn trong dịp này. Mỗi chục bánh có giá khoảng 75.000 đồng, thường được bán kèm mật mía để chấm.

Theo các tiểu thương, dù sức mua năm nay không tăng mạnh như trước, các món ăn truyền thống phục vụ Tết Đoan Ngọ vẫn giữ được sức hút nhờ gắn với nét văn hóa lâu đời và nhu cầu cúng lễ của nhiều gia đình.

Tin liên quan

Bánh Bá Trạng 100.000 đồng/chiếc, bán được nhiều hơn chè, xôi trong Tết Đoan ngọ

Bánh Bá Trạng 100.000 đồng/chiếc, bán được nhiều hơn chè, xôi trong Tết Đoan ngọ

(NLĐO)- Vào ngày Tết Đoan ngọ, nhiều người dân đã đi chợ từ lúc sáng sớm để mua hoa, bánh ú, xôi chè, cơm rượu...về cúng lễ.

Chen chúc mua trái cây, bánh ú, thịt quay... cúng Tết Đoan Ngọ

(NLĐO)- Nhiều người dù đã thức dậy từ sớm để đi chợ nhưng vẫn phải chen lấn để mua đồ cúng Tết Đoan Ngọ.

Nhộn nhịp thị trường Tết Đoan Ngọ

Ngày 21-6, (mùng 4-5 âm lịch), đại diện Công ty Quản lý chợ đầu mối Thủ Đức (TP HCM) cho biết rạng sáng cùng ngày lượng trái cây về chợ đạt 1.753 tấn, tăng 445 tấn so với ngày hôm trước để phục vụ chợ Tết Đoan Ngọ (5-5 âm lịch).

chợ truyền thống tết đoan ngọ món ăn truyền thống Bánh ú lá tro bánh gio
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo