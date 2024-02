Tết đoàn viên

Gần 13 năm chưa về quê ăn Tết nên gia đình chị Nguyễn Thị Huệ (quê Yên Bái, 33 tuổi) vừa hồi hộp vừa háo hức khi tham gia chương trình "Chuyến xe mùa xuân" năm 2024 do Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn (trực thuộc LĐLĐ TP HCM) thực hiện. Sáng 4-2, chương trình đã đưa hơn 200 đoàn viên nghiệp đoàn, người lao động (NLĐ) đang làm việc ở TP HCM về quê sum họp bên gia đình đón Tết.



Thỏa niềm vui sum họp

Chị Huệ cùng chồng và 2 con được tặng vé xe về quê đợt này. Chị Huệ đang là lao động tự do, còn chồng cạo mủ cao su thuê, thu nhập chỉ đủ sống. Hai con nhỏ 12 tuổi và 9 tuổi rất mong ngóng được một lần đón Tết cùng ông bà. Từ sáng sớm, cả gia đình chị đã có mặt ở TP HCM để kịp chuyến xe.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, lì xì cho đoàn viên nghiệp đoàn về quê đón Tết trong chương trình “Chuyến xe mùa xuân”.Ảnh: HUỲNH NHƯ

Hạnh phúc không kém là gia đình chị Phạm Thị Lịch (quê Nghệ An), đoàn viên Nghiệp đoàn Kinh doanh thức ăn đường phố TP Thủ Đức, TP HCM, khi được về quê trên chuyến xe nghĩa tình của tổ chức Công đoàn. Vợ chồng chị Lịch mở quán bún bò tại TP Thủ Đức, TP HCM. Năm nay, do kinh doanh khó khăn nên đời sống của họ hết sức bấp bênh trong khi phải nuôi 2 con ăn học. Chị đang mang thai nên hai vợ chồng dự định không về quê. "Đã lâu rồi không về quê ăn Tết vì kinh tế quá eo hẹp, nên khi hay tin được hỗ trợ vé xe, gia đình tôi rất mừng. Từ khi hay tin gia đình tôi sẽ về quê, ông bà ở nhà cứ gọi hỏi thăm suốt, tôi cũng nôn về nhà sớm" - chị Lịch bày tỏ.

Chương trình "Chuyến xe mùa xuân" lần đầu tiên được tổ chức Công đoàn thành phố thực hiện nhằm tiếp sức cho các đoàn viên nghiệp đoàn và NLĐ tự do trên địa bàn thành phố được hoàn thành ước mơ về quê đón Tết cùng gia đình. "Để chia sẻ khó khăn của đoàn viên nghiệp đoàn, NLĐ, Trung tâm đã thông báo rộng rãi để mọi người có thể đăng ký tham gia. Đồng thời, vận động sự ủng hộ của các đơn vị, các nhà hảo tâm đồng hành chăm lo cho đoàn viên nghiệp đoàn, NLĐ" - ông Nguyễn Trọng Tính, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn, thông tin.

Niềm vui những ngày xuân

Sáng cùng ngày, 6 chuyến xe nghĩa tình chở gần 300 CN khó khăn có quê tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Nghệ An về quê đón Tết Giáp Thìn đã khởi hành tại Trung tâm Văn hóa thể thao quận Gò Vấp. Chương trình do LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM và Quận Đoàn Gò Vấp phối hợp tổ chức nhằm giúp CN khó khăn được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền.

Háo hức về quê nên gia đình chị Vy Thị Thà (CN Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu may Phương Nam) đến rất sớm. Nghĩ đến chỉ một ngày nữa, cả gia đình đã có mặt ở Quảng Nam sau một năm xa cách, chị Thà vô cùng hạnh phúc. Vợ chồng chị Thà vào thành phố đã 8 năm, có 2 con nhỏ (7 tuổi và 5 tuổi). Trước đây, chị là CN Công ty TNHH Giày da Huê Phong nhưng năm 2020 công ty khó khăn phải cắt giảm toàn bộ CN. Thất nghiệp, chị phải tốn rất nhiều thời gian mới kiếm được việc tại Phương Nam. Tuy nhiên, là người mới nên thu nhập của chị chỉ xấp xỉ 5 triệu đồng/tháng. Chồng là thợ hồ, công việc bấp bênh. Cả gia đình đang ở trọ, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, không đủ sống nên vợ chồng chị phải gửi con gái lớn về quê nhờ ông bà chăm sóc. Sống xa con nên mỗi dịp Tết, vợ chồng chị đều cố gắng dành dụm tiền để về quê thăm con và cha mẹ hai bên. Chỉ tính riêng tiền vé xe chiều về đã tốn 3 triệu đồng trong khi năm nay, công việc và thu nhập đều khó hơn mọi năm nên chị lo lắng sẽ không đủ tiền về quê. "Khi Công đoàn và Đoàn thanh niên công ty thông báo có xe miễn phí về quê, tôi đã đăng ký và thật may mắn cả gia đình 3 người đều được hỗ trợ. Ban tổ chức còn rất chu đáo khi hỗ trợ cả tiền ăn và nước uống cho chúng tôi. Vậy là tôi có thể yên tâm, sáng sớm mai là về đến nhà để gặp con rồi" - chị xúc động nói.

Còn chị Hoàng Thị Nga (40 tuổi, quê Nghệ An) - CN Công ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam (TP Thủ Đức, TP HCM) bồi hồi khi được về quê đón Tết cùng người thân. Chị Nga cùng chồng và đứa con trai 6 tuổi đến Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM để tham gia hành trình về quê đón Tết trên "Chuyến xe mùa xuân" do Thành Đoàn, Hội Sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố tổ chức đưa 2.200 sinh viên, NLĐ về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đón Tết. Hơn 12 năm trước, chị Nga rời quê vào TP HCM lập nghiệp và xin vào nhà máy làm CN sản xuất với mức thu nhập tạm đủ sống. Từ khi lấy chồng và sinh con, cuộc sống của chị Nga vất vả hơn vì nhiều chi phí phải lo. Chồng chị trong một lần đi làm bị tai nạn giao thông, sức khỏe yếu, hiện đang làm việc tại một công ty tư nhân. Chị Nga cho biết tình hình sản xuất khó khăn nên cả năm 2023, chị chỉ tăng ca được một tháng, thu nhập hằng tháng chỉ lãnh được lương cơ bản cùng một số phụ cấp khoảng 8 triệu đồng/tháng. "Năm 2023, do ít tăng ca nên thu nhập của tôi rất bấp bênh. Đã 6 năm rồi tôi không về quê. Con tôi năm nay 6 tuổi nhưng lần đầu tiên được về quê đón Tết cùng ông bà… Được tặng vé xe thế này, mừng lắm"- chị Nga xúc động.

"Chuyến tàu mùa xuân" đưa 472 công nhân và con công nhân về quê Tối 4-2, tại ga Sài Gòn (quận 3, TP HCM), LĐLĐ TP HCM và Công đoàn các KCX-KCN thành phố tổ chức "Chuyến tàu mùa xuân" tiễn 162 gia đình (gồm 472 CN và con CN) về Đồng Hới (Quảng Bình). Dịp này, ban tổ chức đã tặng mỗi gia đình 1 phần quà (200.000 đồng/phần) cùng lịch, báo xuân. Dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, chương trình "Chuyến tàu mùa Xuân" hỗ trợ 100% vé tàu đưa 500 gia đình (gần 1.800 người) đoàn viên Công đoàn tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp và Công đoàn về quê đón Tết. Đồng thời, các Công đoàn cấp trên cơ sở trao tặng 2.900 vé xe cho các đoàn viên về quê đón Tết. l Chương trình "Đón xuân quê nhà" do LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM tổ chức vào sáng 4-2 tại Bến xe miền Đông mới, đã đưa gần 50 đoàn viên về quê đón Tết (tuyến Quảng Ngãi). Năm nay, chương trình sẽ thực hiện 2 chuyến xe đưa hơn 90 người về quê đón Tết. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 71 triệu đồng.