Thời sự

Tết Dương lịch 2026: Không khí lạnh tràn về gây mưa rào, có nơi rét đậm, rét hại

Thùy Linh

(NLĐO) - Hiện nay 31-12, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống nước ta.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khoảng ngày 1-1-2026, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Tết Dương lịch 2026: Không khí lạnh và mưa rào ảnh hưởng miền Bắc - Ảnh 1.

Không khí lạnh tràn về dự báo miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Từ đêm 31-12-2025 đến ngày 1-1-2026, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 1-1-2026 trời chuyển rét; từ ngày 2-đến 3-1-2026, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. 

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ.

Khu vực Hà Nội: đêm 31-12-2025 và từ ngày 2 đến 4-1-2026 có mưa, mưa rào; từ chiều ngày 1-1-2026 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ gần sáng ngày 2 đến 4-1-2026, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chi tiết dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2026

Từ ngày 31-12-2025 và ngày 1-1-2026 (thứ 4 và thứ 5), khu vực Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 31-12-2025 đến 1-1-2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 21-25 độ, có nơi trên 25 độ; riêng khu vực Đông Bắc ngày 1-1-2026: nhiệt độ thấp nhất: 14-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ; riêng đêm nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Bắc ngày 1-1-2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ; thấp nhất: 20-23 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, thấp nhất: 20-25 độ, trong đó miền Đông có nơi dưới 21 độ.

