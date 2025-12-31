Tết Dương lịch 2026: Không khí lạnh tràn về gây mưa rào, có nơi rét đậm, rét hại

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khoảng ngày 1-1-2026, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.
Từ đêm 31-12-2025 đến ngày 1-1-2026, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 1-1-2026 trời chuyển rét; từ ngày 2-đến 3-1-2026, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ.
Khu vực Hà Nội: đêm 31-12-2025 và từ ngày 2 đến 4-1-2026 có mưa, mưa rào; từ chiều ngày 1-1-2026 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ gần sáng ngày 2 đến 4-1-2026, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chi tiết dự báo thời tiết Tết Dương lịch 2026
Từ ngày 31-12-2025 và ngày 1-1-2026 (thứ 4 và thứ 5), khu vực Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 31-12-2025 đến 1-1-2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 21-25 độ, có nơi trên 25 độ; riêng khu vực Đông Bắc ngày 1-1-2026: nhiệt độ thấp nhất: 14-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ; riêng đêm nhiệt độ vùng núi có nơi dưới 12 độ.
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Bắc ngày 1-1-2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ; thấp nhất: 20-23 độ.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, thấp nhất: 20-25 độ, trong đó miền Đông có nơi dưới 21 độ.
