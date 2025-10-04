HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Tết Trung thu ấm áp với con đoàn viên - lao động khó khăn

H.Định - M.Chi - T.Nga

Nhân dịp Tết Trung thu 2025, LĐLĐ TP Đà Nẵng đã trao 3.200 phần quà (tổng kinh phí 960 triệu đồng) tặng con đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ TP Đà Nẵng đã tổ chức 2 "Đêm hội Trăng rằm" (ngày 2 và 3-10), mỗi đêm mời 300 cháu thiếu nhi khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi, gia đình khó khăn hoặc bị ảnh hưởng tai nạn lao động tham dự, rước đèn, múa lân và nhận quà. 

Với những phần quà còn lại, LĐLĐ thành phố phân bổ về các Công đoàn phường, xã để tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi, tạo không khí vui tươi, gắn kết gia đình đoàn viên - lao động.

Dịp này, Quỹ Tấm lòng vàng Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao 50 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho con đoàn viên vượt khó học giỏi năm học 2024-2025.

Tết Trung thu ấm áp với con đoàn viên - lao động khó khăn - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Đà Nẵng trao quà Trung thu cho con em đoàn viên - lao động. Ảnh: HẢI ĐỊNH

* Tại trụ sở Tổ Công tác quản lý địa bàn số 7 - LĐLĐ TP HCM (phường Tân Thới Hiệp), hơn 200 thiếu nhi là con đoàn viên - lao động khó khăn đã tham dự chương trình "Trung thu yêu thương" vào tối 2-10. 

Tết Trung thu ấm áp với con đoàn viên - lao động khó khăn - Ảnh 2.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM trao quà Trung thu cho con đoàn viên, lao động khó khăn Ảnh: Mai Chi

Dịp này, LĐLĐ TP HCM đã trao 20 phần quà (mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà Trung thu) cho con đoàn viên - lao động mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có cha mẹ bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo; tặng 125 phần quà cho con công nhân - lao động khó khăn (mỗi phần gồm 200.000 đồng và quà)...

Công đoàn phường Chánh Hưng cũng vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương - Chung tay vì trẻ em" với hơn 300 thiếu nhi là con đoàn viên - lao động tham dự. Ngoài những tiết mục vui chơi thú vị, chương trình còn trao tặng 300 phần quà (300.000 đồng/phần) cho các em.

