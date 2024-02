Tết Việt với bánh chưng xanh ở Israel

Vội vã trở về Israel sau khi về Việt Nam tham dự chương trình Xuân quê hương, chị Hong Shurany cùng cộng đồng người Việt kịp đón một cái tết đậm chất Việt Nam tại Israel.

Gia đình chị Hong Shurany háo hức chào đón năm mới

Đêm qua, Đại sứ Việt Nam tại Irael Lý Đức Chung cùng hơn 200 bà con người Việt tại Israel đã cùng nhau đếm ngược những giây cuối cùng để cùng nhau chào đón năm mới Giáp Thìn.







Cờ Việt Nam và ảnh Bác Hồ được treo trang trọng tại Israel

Trước đó, tại ngôi nhà nhỏ xinh xắn của gia đình chị Hong Shurany tại TP Netanya, miền Trung Israel, nhiều người Việt đang làm việc, học tập tại Israel đã dự một buổi tụ họp đón tết sớm.

Ngay khi trở về từ Việt Nam, chị lại tất bật vào bếp chuẩn bị bữa cơm để mời một số bà con người Việt đến nhà ăn bữa cơm tất niên. Lá cờ Việt Nam được treo lên, ngôi nhà được trang trí lại mang đầy không khí tết. Tất cả cùng nhớ về Việt Nam với những món ăn truyền thống như giò lụa, nem, bún chả, canh nấm…

Cộng đồng người Việt đón tết sớm tại nhà chị Hong Shurany

Chị cho hay để có một bữa cỗ đầy đủ hương vị Việt ở Israel không dễ dàng vì mọi thứ đều thiếu. Bánh chưng phải gói bằng lá chuối. Tuy nhiên, vì cả gia đình rất yêu thích món ăn Việt nên mỗi lần từ Việt Nam trở về, chị Hồng đều cố gắng mang về những nguyên liệu truyền thống như măng miến, mì, nấm hương, mộc nhĩ, có lần là cả… bột đao.

Bánh chưng được gói bằng lá chuối

Bữa cơm tất nhiên có các gia đình người Việt và một số thực tập sinh nông nghiệp mới sang Israel theo chương trình đào tạo của trung tâm đào tạo nông nghiệp quốc tế Agrostudies.

Câu chuyện bên mâm cơm năm nay, ngoài các phong tục truyền thống ngày Tết, những kỷ niệm Tết xưa ở Việt Nam và cả câu chuyện chiến tranh hiện tại ở Israel.

Người Việt gói bánh chưng truyền thống tại Israel

Cộng đồng người Việt tại Israel có khoảng 500 người, sống rải rác ở các địa phương ba miền Bắc, Trung, Nam của Israel. Chiến sự nổ ra từ ngày 7-10-2023 đã kéo dài hơn 3 tháng, may mắn là cộng đồng vẫn bình an do hầu hết đều ở cách xa khu vực chiến sự.

Tết Việt với bánh chưng xanh ở Israel

Từ nhiều năm nay, gia đình chị Hồng Shurany luôn là một trong những địa chỉ đón các lao động và tu nghiệp sinh đang làm việc, học tập tại Israel. Tại ngôi nhà nhỏ xinh, các lao động và tu nghiệp sinh như lại được sống trong không khí và hương vị Tết ở Việt Nam