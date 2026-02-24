Thả 5.000 cá koi, cá lăng vào "trái tim" Măng Đen

Ngày 24-2, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thả 5.000 con cá giống gồm cá koi Nhật Bản, cá lăng đuôi đỏ xuống hồ Đăk Ke, nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững tại địa phương.



Hồ Đăk Ke được ví như "trái tim" của Măng Đen. Bao quanh hồ là rừng thông và những vạt hoa anh đào, tạo nên không gian được gọi là "hồ trong núi".

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen đã thả 5.000 cá koi, cá lăng giống xuống hồ Đăk Ke

Sau khi được chỉnh trang, nơi đây trở thành điểm tham quan, nghỉ dưỡng sinh thái thu hút đông đảo du khách. Khi đêm xuống, hệ thống chiếu sáng nhiều sắc màu phản chiếu xuống mặt nước, khiến hồ như hóa thành một "thung lũng ánh sáng" giữa đại ngàn.

Bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, cho biết việc thả cá nhằm đa dạng sinh học mặt nước, hoàn thiện hệ sinh thái và nâng cao chất lượng cảnh quan điểm đến.

Qua đó hình thành không gian sinh thái hài hòa giữa rừng, mặt nước và các loài thủy sinh tại Hồ Đăk Ke.

Việc thả cá giống xuống hồ Đăk Ke sẽ giúp phát triển du lịch Măng Đen

Những đàn cá nhiều màu sắc sẽ tạo thêm sinh khí cho lòng hồ, làm phong phú trải nghiệm để du khách ngắm cá, cho cá ăn, dạo bộ ven hồ và thả mình giữa thiên nhiên trong lành của Măng Đen.

Khi hệ sinh thái được chăm sóc và tái tạo bài bản, giá trị du lịch của Hồ Đăk Ke được bồi đắp cả về cảnh quan lẫn chiều sâu sinh thái, tạo nền tảng cho phát triển du lịch bền vững tại Măng Đen, từng bước khẳng định thương hiệu điểm đến xanh, thân thiện và giàu trải nghiệm.