HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền

Thả 5.000 cá koi, cá lăng vào "trái tim" Măng Đen

Hoàng Thanh

(NLĐO) - 5.000 cá koi Nhật Bản, cá lăng đuôi đỏ vừa được thả xuống "trái tim" Măng Đen nhằm phát triển du lịch sinh thái, tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Ngày 24-2, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thả 5.000 con cá giống gồm cá koi Nhật Bản, cá lăng đuôi đỏ xuống hồ Đăk Ke, nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững tại địa phương.

Hồ Đăk Ke được ví như "trái tim" của Măng Đen. Bao quanh hồ là rừng thông và những vạt hoa anh đào, tạo nên không gian được gọi là "hồ trong núi".

Thả 5 . 000 Cá Koi , cá Lăng tại hồ Đăk Ke Măng Đen 2026 - Ảnh 1.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen đã thả 5.000 cá koi, cá lăng giống xuống hồ Đăk Ke

Sau khi được chỉnh trang, nơi đây trở thành điểm tham quan, nghỉ dưỡng sinh thái thu hút đông đảo du khách. Khi đêm xuống, hệ thống chiếu sáng nhiều sắc màu phản chiếu xuống mặt nước, khiến hồ như hóa thành một "thung lũng ánh sáng" giữa đại ngàn.

Bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, cho biết việc thả cá nhằm đa dạng sinh học mặt nước, hoàn thiện hệ sinh thái và nâng cao chất lượng cảnh quan điểm đến.

Qua đó hình thành không gian sinh thái hài hòa giữa rừng, mặt nước và các loài thủy sinh tại Hồ Đăk Ke.

Thả 5 . 000 Cá Koi , cá Lăng tại hồ Đăk Ke Măng Đen 2026 - Ảnh 2.

Việc thả cá giống xuống hồ Đăk Ke sẽ giúp phát triển du lịch Măng Đen

Những đàn cá nhiều màu sắc sẽ tạo thêm sinh khí cho lòng hồ, làm phong phú trải nghiệm để du khách ngắm cá, cho cá ăn, dạo bộ ven hồ và thả mình giữa thiên nhiên trong lành của Măng Đen.

Khi hệ sinh thái được chăm sóc và tái tạo bài bản, giá trị du lịch của Hồ Đăk Ke được bồi đắp cả về cảnh quan lẫn chiều sâu sinh thái, tạo nền tảng cho phát triển du lịch bền vững tại Măng Đen, từng bước khẳng định thương hiệu điểm đến xanh, thân thiện và giàu trải nghiệm.

Tin liên quan

Khách tây thích thú với phong tục thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời

Khách tây thích thú với phong tục thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời

(NLĐO)- Trong ngày 23 tháng Chạp, người dân thả cá chép tại Hồ Tây để tiễn ông Công, ông Táo về trời một cách trật tự, không xả rác, góp phần bảo vệ môi trường.

Người dân TP HCM đi thả cá chép từ sáng sớm 23 tháng Chạp

(NLĐO) - Sáng 23 tháng Chạp, nhiều người dân TP HCM vẫn dậy từ sớm, tranh thủ thả cá chép tiễn ông Táo về trời trước giờ làm việc.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng kiều bào dâng hương, thả cá chép

(NLĐO)- Sáng 8-2, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng kiều bào dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn, thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm

tỉnh Quảng Ngãi hoa anh đào Măng Đen
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo