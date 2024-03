Thả diều giải trí phải an toàn, văn minh

Lâu nay, khu đất trống nằm bên sông Sài Gòn, dưới chân cầu Ba Son (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP HCM) trở thành bãi thả diều, thu hút rất đông người dân đến vui chơi.



Thả diều, hóng mát để xả stress

Khu đất rộng rãi, thoáng mát, không bị che chắn bởi các tòa nhà cao tầng, không thu phí giữ xe nên từ khoảng 16 giờ trở đi, nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình từ các quận, huyện trong thành phố đổ về để tận hưởng không khí mát mẻ, đồng thời ngắm những cánh diều no gió rực rỡ sắc màu bay lượn trên bầu trời.

Ở đây có nhiều xe bán diều. Mỗi con diều được bán với giá dao động 50.000 - 80.000 đồng, những con diều to lớn, sặc sỡ hơn có giá 200.000 - 300.000 đồng.

Vừa thả diều vừa tự giữ xe, anh Trần Minh Thái (ngụ quận 1) chia sẻ: "Muốn con hòa mình vào thiên nhiên, rời xa web, điện thoại, nghe bạn bè giới thiệu, gia đình tôi dắt con ra khu thả diều này. Ra đây thấy con và nhiều bạn trẻ hớn hở, hò reo kéo diều, con vui còn mình như được trở về tuổi thơ, tạm quên những lo toan bộn bề. Có điều không có bãi giữ xe, mọi người để xe dọc sát theo nhau nên tôi cũng để đại, cứ vừa thả diều với con được một lúc, lại ra ngó chừng xe...".

Đi cùng nhóm bạn đến thả diều, anh Thanh Tuấn (ngụ quận 4) cho biết nhóm anh thường đến đây vào mỗi cuối tuần để xả stress. "Vừa thả diều vừa ngắm bầu trời đầy màu sắc cùng không gian thoáng đãng giúp xả stress rất hiệu quả. Ở TP HCM mà có được một không gian như vậy là quá tuyệt" - anh Tuấn nói.

Đây cũng là lý do làm cho khu vực này không chỉ là địa điểm thả diều lý tưởng mà còn là một địa điểm check in khá đẹp mắt với đầy đủ sắc màu của các bạn trẻ.

Khu đất trống dưới chân cầu Ba Son thành bãi thả diều, thu hút rất đông người dân đến vui chơiẢnh: Thùy An

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Cũng vì tập trung rất nhiều người vào mỗi buổi chiều nên tại đây, các dịch vụ buôn bán như nước giải khát, ăn uống cũng mọc lên theo, người bán chèo kéo khách, vô tư bày bàn ghế tràn lối đi. Dọc đường đi vào khu thả diều, xe máy đậu kín hai bên đường, lộn xộn, không hàng lối. Ngoài ra, do lượng người đến thả diều đông nên tình trạng diều bị mắc dây điện ở các tuyến đường gần đó, hay rớt trúng người đi đường cũng rất nhiều. Một số người cột dây diều vào những trụ đèn, biển báo để cố định, sợi dây diều nhỏ, có độ căng, sắc, lại trong suốt khó nhìn thấy nên khi giăng ngang giữa đường rất nguy hiểm. Đặc biệt, sau những buổi chiều, người dân kéo đến hóng mát, ăn uống, thả diều rồi về, khu vực này ngập tràn hộp xốp, ly nhựa, túi ni-lông... Lâu ngày, rác chất đống, tràn thảm cỏ, mép đường. Cũng có một số người ở lại dọn, cho vào túi lớn nhưng sau đó họ cũng bỏ dọc bãi cỏ do không có thùng rác. Một số người bán hàng đốt rác tại chỗ, khói bụi bay mịt mù.

"Đây là điểm vui chơi lý tưởng, buổi chiều có thể thả diều, buổi tối ngắm nhìn đường phố lên đèn. Tuy nhiên, do là khu vực công cộng, mang tính tự phát nên không có chỗ giữ xe, người dân để phương tiện tràn ra ngoài chiếm không gian của người tham gia giao thông. Quán bán đồ ăn, thức uống lộn xộn, kèm theo tình trạng xả rác tràn lan của người bán, người đến vui chơi làm ảnh hưởng môi trường, cảnh quan. Cần có sự quản lý của địa phương để bảo đảm an toàn, vệ sinh" - anh Quốc Việt nêu ý kiến.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm, cho biết đây là khu đất trống thuộc sự quản lý của nhà nước và chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, việc quản lý giữa các bên liên quan chưa đồng bộ. Phường Thủ Thiêm đã nhiều lần trao đổi, phối hợp để đưa ra phương án quản lý hiệu quả. Hiện vào mỗi buổi chiều, phường Thủ Thiêm tổ chức tuần tra, kiểm soát để bảo đảm an ninh trật tự. Mỗi tuần có báo cáo về các vấn đề tại khu đất trống này.

"Thả diều cũng là hoạt động vui chơi, giải trí. Cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia thả diều nhằm hạn chế tối đa các mối nguy về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm trật tự an ninh và vệ sinh môi trường. Phường Thủ Thiêm sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị; treo băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền quy định mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm; nhắc nhở khách tham quan đến vui chơi bảo đảm vệ sinh, không lấn chiếm lòng đường, dừng, đậu xe sai quy định…" - ông Kiên thông tin.

Dù địa phương đưa ra các giải pháp để bảo đảm công tác quản lý được hiệu quả nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân khi tham gia vui chơi, giải trí.