Thách thức thi hành án dân sự từ đại án Trương Mỹ Lan

Thi hành án dân sự (THADS) TP HCM vừa tổ chức hội nghị giao ban tháng 10, nhằm đánh giá kết quả công tác năm thi đua 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2026.



Theo báo cáo tại hội nghị, THADS TP HCM hoàn thành cả hai chỉ tiêu quan trọng của ngành, gồm chỉ tiêu về việc và chỉ tiêu về tiền. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh đơn vị vừa sáp nhập, trở thành "siêu đơn vị THADS" có quy mô lớn nhất cả nước về nhân sự, khối lượng án và tổng số tiền phải thi hành.

Một trong những nội dung được thảo luận sâu tại hội nghị là việc tổ chức thi hành án các vụ việc phức tạp, được dư luận đặc biệt quan tâm như vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm (Vạn Thịnh Phát), vụ Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm (Alibaba), các vụ án liên quan đến tín dụng ngân hàng, đăng kiểm và tham nhũng – kinh tế lớn.

Bị cáo Trương Mỹ Lan - Ảnh: Hoàng Triều

Lãnh đạo THADS TP HCM cho biết các Phó Trưởng THADS đã được phân công phụ trách từng nhóm vụ án, trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo thi hành đúng quy định và đúng tiến độ, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Song song đó, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án được giao nhiệm vụ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, đồng thời tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm rút kinh nghiệm và tăng cường năng lực cho đội ngũ chấp hành viên.

Hội nghị xác định thời gian tới ngành THADS TP HCM sẽ tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, đặc biệt là những vụ án lớn được xã hội quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Theo Cục Quản lý THADS (Bộ Tư pháp), trong 10 tháng năm 2025, các cơ quan THADS trên cả nước thi hành xong hơn 577.000 việc, với giá trị thi hành trên 150.000 tỉ đồng.

Riêng vụ án Vạn Thịnh Phát, tính cả hai giai đoạn, cơ quan THADS đã ban hành 72 quyết định thi hành án, trong đó đã thi hành xong 45 quyết định, tương ứng hơn 16.290 tỉ đồng (trong tổng giá trị phải thi hành hơn 50.000 tỉ đồng và hàng nghìn bất động sản cần xử lý trên phạm vi cả nước).

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thi hành án vẫn còn nhiều vướng mắc. Một trong số đó là đề nghị miễn toàn bộ phí thi hành án của các bị hại.

Bên cạnh đó, Ngân hàng SCB hiện chưa thực hiện đầy đủ 10 quyết định khấu trừ do cơ quan THADS ban hành, dù Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu. Tính đến nay, SCB vẫn chưa giao trả được giấy tờ liên quan đến tài sản theo bản án tuyên, do đang trong diện kiểm soát đặc biệt.

Ngoài ra, việc xử lý tài sản kê biên cũng gặp khó khăn khi nhiều dự án đã hết hạn hoặc chưa được gia hạn, ranh giới và tọa độ đất chưa được xác định rõ, khiến tiến độ thi hành án bị chậm, ảnh hưởng đến quá trình bồi hoàn của bà Trương Mỹ Lan cho SCB và các trái chủ.