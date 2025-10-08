Thách thức thi hành án dân sự từ đại án Trương Mỹ Lan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Thách thức thi hành án dân sự từ đại án Trương Mỹ Lan

Trần Thái

(NLĐO) - Riêng vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan THADS đã thi hành xong 45 quyết định, tương ứng hơn 16.290 tỉ đồng

Thi hành án dân sự (THADS) TP HCM vừa tổ chức hội nghị giao ban tháng 10, nhằm đánh giá kết quả công tác năm thi đua 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, THADS TP HCM hoàn thành cả hai chỉ tiêu quan trọng của ngành, gồm chỉ tiêu về việc và chỉ tiêu về tiền. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh đơn vị vừa sáp nhập, trở thành "siêu đơn vị THADS" có quy mô lớn nhất cả nước về nhân sự, khối lượng án và tổng số tiền phải thi hành.

Một trong những nội dung được thảo luận sâu tại hội nghị là việc tổ chức thi hành án các vụ việc phức tạp, được dư luận đặc biệt quan tâm như vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm (Vạn Thịnh Phát), vụ Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm (Alibaba), các vụ án liên quan đến tín dụng ngân hàng, đăng kiểm và tham nhũng – kinh tế lớn.

Hậu án Trương Mỹ Lan: Thách thức thi hành án - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan - Ảnh: Hoàng Triều

Lãnh đạo THADS TP HCM cho biết các Phó Trưởng THADS đã được phân công phụ trách từng nhóm vụ án, trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo thi hành đúng quy định và đúng tiến độ, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo. 

Song song đó, Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án được giao nhiệm vụ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, đồng thời tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm rút kinh nghiệm và tăng cường năng lực cho đội ngũ chấp hành viên.

Hội nghị xác định thời gian tới ngành THADS TP HCM sẽ tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, đặc biệt là những vụ án lớn được xã hội quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Theo Cục Quản lý THADS (Bộ Tư pháp), trong 10 tháng năm 2025, các cơ quan THADS trên cả nước thi hành xong hơn 577.000 việc, với giá trị thi hành trên 150.000 tỉ đồng.

Riêng vụ án Vạn Thịnh Phát, tính cả hai giai đoạn, cơ quan THADS đã ban hành 72 quyết định thi hành án, trong đó đã thi hành xong 45 quyết định, tương ứng hơn 16.290 tỉ đồng (trong tổng giá trị phải thi hành hơn 50.000 tỉ đồng và hàng nghìn bất động sản cần xử lý trên phạm vi cả nước). 

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thi hành án vẫn còn nhiều vướng mắc. Một trong số đó là đề nghị miễn toàn bộ phí thi hành án của các bị hại.

Bên cạnh đó, Ngân hàng SCB hiện chưa thực hiện đầy đủ 10 quyết định khấu trừ do cơ quan THADS ban hành, dù Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu. Tính đến nay, SCB vẫn chưa giao trả được giấy tờ liên quan đến tài sản theo bản án tuyên, do đang trong diện kiểm soát đặc biệt.

Ngoài ra, việc xử lý tài sản kê biên cũng gặp khó khăn khi nhiều dự án đã hết hạn hoặc chưa được gia hạn, ranh giới và tọa độ đất chưa được xác định rõ, khiến tiến độ thi hành án bị chậm, ảnh hưởng đến quá trình bồi hoàn của bà Trương Mỹ Lan cho SCB và các trái chủ.

Tin liên quan

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bổ sung Phó Chủ tịch 4 tỉnh, thành phố vào Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bổ sung Phó Chủ tịch 4 tỉnh, thành phố vào Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản

(NLĐO)- Lãnh đạo 4 tỉnh, thành phố được đã bổ sung vào Ban Chỉ đạo về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản trong vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Hơn 8.300 tỉ đồng đã đến tay trái chủ

Sau 3 đợt chi trả, Thi hành án dân sự TP HCM đã chuyển hơn 8.300 tỉ đồng cho hơn 42.000 trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2)

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Hoàn tất chi trả đợt 1 cho trái chủ

Cục Thi hành án dân sự TP HCM đã chuyển thành công 7.022 tỉ đồng cho 40.271 trái chủ đã cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng

thi hành án Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo