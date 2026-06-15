THACO và Hyundai Rotem thúc đẩy nội địa hóa sản xuất đầu máy, toa xe metro tại Việt Nam

Ngày 11-6-2026, tại Hà Nội, Tập đoàn THACO và Tập đoàn Hyundai Rotem (Hàn Quốc) ký kết Hợp đồng chi tiết về Chuyển giao công nghệ và Nội địa hóa đầu máy, toa xe cho hệ thống đường sắt đô thị tại Việt Nam.

Đây là bước triển khai tiếp theo trong lộ trình chuyển giao công nghệ, đào tạo, sản xuất nội địa hóa linh kiện và sản xuất đầu máy, toa xe tại Việt Nam. Qua đó, THACO từng bước làm chủ công nghệ, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, góp phần xây dựng ngành công nghiệp đường sắt hiện đại theo định hướng của Chính phủ Việt Nam.

Lãnh đạo THACO và Hyundai Rotem ký kết Hợp đồng chi tiết về Chuyển giao công nghệ và Nội địa hóa đầu máy, toa xe

Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng và đường sắt tốc độ cao để hình thành mạng lưới kết nối quốc gia, THACO đã chủ động nghiên cứu, đầu tư năng lực sản xuất và hợp tác với Hyundai Rotem – Tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất đầu máy, toa xe làm đối tác chiến lược để chuyển giao công nghệ sản xuất nội địa hóa linh kiện và đầu máy, toa xe tại Việt Nam.

Tháng 8-2025, THACO và Hyundai Rotem đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam.

Tháng 12-2025, hai bên ký kết Thỏa thuận Nội địa hóa, thiết lập khuôn khổ hợp tác dài hạn về chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển chuỗi cung ứng và sản xuất đầu máy, toa xe tại Việt Nam.

Ngày 23-4-2026, THACO và Hyundai Rotem đã ký kết hợp đồng cung cấp 162 đầu máy, toa xe phục vụ các dự án đường sắt đô thị tại TP HCM. Trong đó, Hyundai Rotem cung cấp 6 toa tàu hoàn thiện sản xuất tại Hàn Quốc cùng 156 bộ linh kiện CKD để THACO sản xuất linh kiện trong nước và đoàn tàu hoàn thiện tại Việt Nam.

Tiếp nối các thỏa thuận và hợp đồng trên, ngày 11-6-2026, hai bên ký kết Hợp đồng chi tiết về Chuyển giao công nghệ và Nội địa hóa đầu máy, toa xe. Theo đó, Hyundai Rotem sẽ chuyển giao công nghệ cho THACO bao gồm: cung cấp tài liệu thiết kế sản phẩm, tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng; tổ chức đào tạo cho các kỹ sư, quản lý của THACO tại Hàn Quốc và cử chuyên gia hướng dẫn, đào tạo trực tiếp trong quá trình sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm và kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Việt Nam.

THACO đã triển khai đầu tư Tổ hợp công nghiệp đường sắt và cơ khí đa dụng với quy mô 320 hecta thuộc KCN chuyên ngành Cơ khí và Công nghiệp hỗ trợ (786 hecta) tại TP HCM. Tổ hợp được quy hoạch đồng bộ theo mô hình sản xuất tích hợp, với công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, điều khiển thông minh để sản xuất đầu máy, toa xe, bao gồm các Trung tâm:

Trung tâm sản xuất thân vỏ hợp kim nhôm với hệ thống dây chuyền đùn ép nhôm áp lực cao lên đến 10.000 tấn;

Trung tâm gia công chính xác cao có khả năng gia công sản phẩm kích thước lớn (dài 25 m, rộng 3,5 m, cao 2,0 m);

Trung tâm gia công hàn với hệ thống cổng hàn thông minh tích hợp công nghệ nhận diện và hàn tự động;

Trung tâm xử lý bề mặt gồm hệ thống phun bi chuyên dụng, tự động; dây chuyền nhúng tĩnh điện kích thước lớn có thể nhúng được sản phẩm đến 17 m và dây chuyền sơn tự động bằng robot;

Trung tâm lắp ráp đầu máy, toa xe;

Trung tâm thử nghiệm & hệ thống đường thử hiện đại;

Trung tâm sửa chữa, bảo trì quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu sản xuất đầu máy, toa xe theo tiêu chuẩn quốc tế.

Từ Biên bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 8-2025 đến ký kết Hợp đồng chi tiết về Chuyển giao công nghệ và Nội địa hóa, THACO đã hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành công nghiệp đường sắt tại Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia, từng bước làm chủ công nghệ sản xuất đầu máy, toa xe và đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống giao thông đường sắt hiện đại trong giai đoạn tới.