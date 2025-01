Thái Bình có tân Chủ tịch tỉnh 51 tuổi

(NLĐO)- Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình; Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh