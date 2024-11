Thái Hoà đoạt giải nam chính xuất sắc tại liên hoan phim Milan

Phim "Cái giá của hạnh phúc" thắng 3 giải tại Liên hoan phim quốc tế Milan (Milan Film Fest) 2024

Liên hoan phim quốc tế Milan (Milan Film Fest) 2024 vừa khép lại với sự tham gia của hàng loạt tác phẩm điện ảnh xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới như: When The Party is over, Dead Zone, Death, Last Cigarette, My Hero,…

Bộ phim "Cái giá của hạnh phúc" của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm đã gây ấn tượng mạnh mẽ với ba giải thưởng ở các hạng mục "Best Actor in a Indie Film 2024" (Diễn viên phim độc lập 2024 xuất sắc nhất) dành cho vai diễn Đinh Công Thoại do Thái Hoà thủ vai , "Best Cinematography 2024" (Đạo diễn ánh sáng xuất sắc nhất) , "Best Original Score 2024" (Nhạc phim gốc xuất sắc nhất).

Phim nội dung về ngoại tình trong hôn nhân - đề tài quen thuộc của loạt phim truyền hình. Câu chuyện xoay quanh tổ ấm của vợ chồng bà Võ Thuỳ Dương (Xuân Lan) và chồng Đinh Công Thoại (Thái Hoà) có một gia đình kiểu mẫu ai cũng mơ ước nhưng cuối cùng lại tan vỡ. Chuyện phim tôn vinh người phụ nữ của gia đình, đề cao giá trị đích thực của hạnh phúc.

Dù chiến thắng giải thưởng nhưng đoàn phim "Cái giá của hạnh phúc" cho biết không thể tham gia lễ trao giải để nhận giải vì các cá nhân đều không thể sắp xếp được thời gian. Chưa kể, việc ê kíp sáng Milan cũng mất khoản chi phí không nhỏ.

Đạo diễn Trần Ngọc Lâm chia sẻ: "Cái giá của hạnh phúc được gởi đến 5 liên hoan phim và Liên hoan phim quốc tế Milan là thành tựu đầu tiên mà chúng tôi có được. Phải khẳng định rằng LHP quốc tế Milan không quá lớn nhưng bản thân tôi vui vì sản phẩm của mình được ghi nhận và tôi cũng hạnh phúc cho các đồng nghiệp của mình khi nỗ lực của họ được tưởng thưởng xứng đáng. Bản thân tôi cũng đã nhận được nhiều giải thưởng nên việc có thêm một giải thưởng nữa không chỉ làm dày thêm thành tích mà còn là động lực để tôi cố gắng trong những sản phẩm tiếp theo".

Diễn viên Thái Hòa bày tỏ lòng biết ơn khi nhận giải thưởng

Khi nhận được tin mình được trao giải "Best Actor in a Indie Film 2024" tại Milan Film Fest, Thái Hòa không giấu nổi sự xúc động. Anh chia sẻ rằng đây là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ekip làm phim "Cái giá của hạnh phúc", các đồng nghiệp và khán giả đã luôn ủng hộ anh trong suốt hành trình nghệ thuật của mình.

Việc "Cái giá của hạnh phúc" giành ba giải thưởng tại Liên hoan Phim Milan là một thành công rực rỡ không chỉ của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm và ekip làm phim mà còn là niềm tự hào của điện ảnh Việt Nam. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự phát triển và hội nhập của điện ảnh Việt vào cộng đồng quốc tế.

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm

Liên hoan phim quốc tế Milan luôn thu hút sự tham gia của các tác phẩm điện ảnh đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau và việc có một bộ phim Việt Nam giành giải thưởng lớn tại một sự kiện uy tín như thế này là điều đáng tự hào. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành điện ảnh Việt, đồng thời mở ra một con đường rộng lớn hơn cho các nhà làm phim Việt Nam vươn ra thế giới.