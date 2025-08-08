HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Thái Hòa với vai "để lộ" tính cách xảo quyệt và tàn bạo

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Thái Hòa chia sẻ về vai Long - kẻ cầm đầu xảo quyệt và tàn bạo của băng không tặc trong phim "Tử chiến trên không".

“Tử chiến trên không”: Hé lộ hậu trường hấp dẫn

Nhà sản xuất phim "Tử chiến trên không" tung video clip hậu trường về các vai diễn trong phim. Thái Hòa hóa thân thành nhân vật Long, mưu mô và máu lạnh.

"Long sẵn sàng tàn sát hết tất cả mọi người chỉ để đạt được mục đích cá nhân. Nếu tất cả thành viên trong băng cướp có được sự xảo quyệt của Long, nhân vật chính sẽ phải trả giá rất lớn" - Thái Hòa kể.

Thái Hòa "để lộ" tính cách xảo quyệt và tàn bạo - Ảnh 1.

Thái Hòa vào vai Long - kẻ cầm đầu băng cướp máy bay

Thái Hòa "để lộ" tính cách xảo quyệt và tàn bạo - Ảnh 2.

Long có tính cách xảo quyệt và tàn bạo

Thái Hòa "để lộ" tính cách xảo quyệt và tàn bạo - Ảnh 3.

Kẻ cầm đầu mưu mô, máu lạnh

Thái Hòa "để lộ" tính cách xảo quyệt và tàn bạo - Ảnh 4.

Băng cướp khống chế máy bay

Thái Hòa "để lộ" tính cách xảo quyệt và tàn bạo - Ảnh 6.

Thái Hòa "để lộ" tính cách xảo quyệt và tàn bạo - Ảnh 7.

Thái Hòa vào vai Long - kẻ cầm đầu băng cướp trong "Tử chiến trên không"

Nam diễn viên từng được khen ngợi diễn bằng mắt tốt trong những video clip và poster phim. Những ngón nghề mà Long sử dụng để uy hiếp phi hành đoàn cho thấy đây không phải phản diện thích bạo lực hay sử dụng sức mạnh cơ bắp. Nhưng chính sự thâm hiểm, thao túng tâm lý Long đã tra tấn, hành hạ người khác cả về thể xác lẫn tinh thần.

Theo Thái Hòa, việc diễn xuất trong không gian hẹp của buồng máy bay mang đến cho anh một thử thách nhất định, sống trọn vẹn với mọi khoảnh khắc của nhân vật. 

Nam diễn viên cũng cho biết thực tế hiện trường luôn khác biệt so với lúc luyện tập, khi mạch diễn liên tục thay đổi buộc anh phải duy trì cảm xúc nhân vật để hoàn thành tốt từng cú máy liền mạch kéo dài nhiều phút.

Trong lần hợp tác này, Thái Hòa tiếp tục mang đến nhiều cảm xúc và ấn tượng cho các đồng nghiệp trẻ trong quá trình làm việc. Kaity Nguyễn cho biết: "Mỗi lần làm việc với Thái Hòa lại là một cơ hội để tôi học hỏi bởi mình luôn mong muốn trau dồi kiến thức và trải nghiệm cùng các diễn viên gạo cội".

Bên cạnh Kaity Nguyễn, diễn viên Thanh Sơn, Trâm Anh và Lợi Trần cũng dành nhiều lời ngưỡng mộ cho sự kỹ lưỡng và khả năng nhập vai đầy nội lực của tiền bối. Đặc biệt, Lợi Trần không khỏi ấn tượng trước khả năng sử dụng vũ khí của "vua phòng vé": "Cách mà anh Hòa dùng vũ khí để khống chế con tin rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiểm ác".

Cũng trong quá trình ghi hình cùng Trâm Anh, Thái Hòa đã vô tình gây ra một tai nạn nhỏ cho bạn diễn. Anh kể: "Ở những phân đoạn đầu tiên, khi chưa điều chỉnh tốt lực tay, tôi lỡ giật cùi chỏ trúng bụng Trâm Anh khiến bạn ấy bị đau. May mắn lúc đó Trâm Anh chưa phải thực hiện nhiều động tác nên có thời gian để tạm nghỉ. Phim hành động nên đôi khi sẽ có vài sự cố nhỏ mà diễn viên chưa thể kiểm soát được".

Thái Hòa được các đồng nghiệp trẻ ngưỡng mộ

Trong phim, Long cùng ba đồng bọn thực hiện một kế hoạch chiếm quyền kiểm soát máy bay được chuẩn bị một cách kín kẽ. Băng cướp chia nhau ra tay khống chế tiếp viên, vô hiệu hóa cảnh vệ và kiểm soát hành khách, từ đó dần áp sát buồng lái để thực hiện âm mưu.

Thái Hòa "để lộ" tính cách xảo quyệt và tàn bạo - Ảnh 8.

Kaity Nguyễn vào vai nữ tiếp viên trong phim

Thái Hòa "để lộ" tính cách xảo quyệt và tàn bạo - Ảnh 9.

Hậu trường phim

Đối với diễn viên Trâm Anh, chính sự thông minh, xảo trá của Long đã giúp tên này tính toán được mọi đường đi nước bước. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Thái Hoà, đây chỉ là kế hoạch gần như hoàn hảo, bởi điều duy nhất băng không tặc không tính toán trước được lại đến từ một nhân vật khác.

"Tử chiến trên không" là một trong những bộ phim hành động hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam được khai thác trong không gian hoàn toàn khép kín. Phim do Lê Nhật Quang đạo diễn, lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật có thật ở Việt Nam sau giải phóng.

Tác phẩm mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.

Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai) phải vừa xoay sở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay. 

Phim ra rạp từ 19-9.

    Thông báo