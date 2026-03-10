Thai phụ bị sốc phản vệ sau khi ăn ốc, ca mổ khẩn cứu 2 mẹ con

Ngày 10-3, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) tiếp nhận thai phụ P.T.T.M (25 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện trong tình trạng khó thở, nổi mề đay toàn thân sau khi ăn ốc. Khi vào viện, diễn tiến sức khỏe của thai phụ chuyển xấu rất nhanh: Mạch 128 lần/phút, huyết áp tụt sâu chỉ còn 72/35 mmHg.

Em bé chào đời trong vòng tay yêu thương của người mẹ

Trước tình trạng suy thai cấp trên nền người mẹ bị sốc nặng, kíp trực đã quyết định mổ lấy thai để bảo toàn tính mạng cho cả hai. Chỉ sau gần 30 phút nghẹt thở, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.

Ngay sau khi chào đời, em bé được ê-kíp hồi sức nhi tiếp nhận và chăm sóc sau sinh, sau đó chuyển về Khoa Sản để tiếp tục theo dõi. Người mẹ cũng được theo dõi sát tại phòng mổ trước khi chuyển về Khoa Sản chăm sóc hậu phẫu. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.

BSCKI Nguyễn Hoàng Linh, Khoa Sản-Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho hay đây là ca cấp cứu rất nguy hiểm vì phối hợp cả sốc phản vệ nặng và suy thai cấp. Việc đánh giá nhanh và quyết định mổ ngay lập tức là yếu tố sống còn. Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần đặc biệt thận trọng với thực phẩm dễ gây dị ứng như hải sản .