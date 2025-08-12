Thái Sơn Bắc vô địch Cúp Quốc gia futsal lần thứ 2 liên tiếp

Tại NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP HCM), trận chung kết giữa hai đội futsal hàng đầu hiện tại là Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam TP HCM diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên.

Thái Sơn Bắc mở tỉ số từ phút 2

Thái Sơn Nam TPHCM với dàn tuyển thủ trong đội hình được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng lợi thế ban đầu lại thuộc về Thái Sơn Bắc. Ở phút 2, ngoại binh Mota có pha kiến tạo để Từ Minh Quang sút xa mở tỉ số cho Thái Sơn Bắc.

Thái Sơn Bắc (xanh) bất ngờ mở tỉ số từ sớm

Bị dẫn bàn, Thái Sơn Nam TP HCM với dàn tuyển thủ quốc gia liên tục tấn công nhưng vấp phải hàng thủ chắc chắn và sự xuất sắc của thủ môn Văn Tú.

Thủ môn ấn định tỉ số cho Thái Sơn Bắc

Sang hiệp 2, bước ngoặt đến khi Nhan Gia Hưng nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến Thái Sơn Nam gặp khó. Tận dụng lợi thế hơn người, phút 34, Văn Tuấn sút quyết đoán nâng tỉ số 2-0. Cuối trận, khi Thái Sơn Nam TP HCM triển khai power-play, thủ môn Văn Tú còn ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Thái Sơn Bắc bảo vệ thành công chức vô địch

Kết quả giúp Thái Sơn Bắc lần thứ hai liên tiếp đăng quang, khẳng định vị thế số một futsal Việt Nam.

Ở trận tranh hạng Ba, Sahako thắng Hà Nội 4-2 ở loạt luân lưu sau khi hòa 0-0 trong 40 phút chính thức.

Các danh hiệu khác tại giải: Đội đạt giải Phong cách: Hà Nội Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng: Nguyễn Lâm Gia Thọ (Sài Gòn Titans, 7 bàn) Thủ môn xuất sắc: Phạm Văn Tú (Thái Sơn Bắc) Cầu thủ xuất sắc Nguyễn Đa Hải (Thái Sơn Bắc)







