Sáng 13-9, cơ quan chức năng đang tổ chức điều tra vụ thảm án khiến 3 người tử vong.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ thảm án

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, khoảng 1 giờ cùng ngày, đối tượng tên Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi đến nhà, Thuận dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà.

Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong trong nhà. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai chị H.) bị thương nặng.

Ngay sau khi gây án, đối tượng Thuận đã tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi phạm.