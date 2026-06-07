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Khoa học

"Thám hiểm" trường học, nhóm học sinh lạc vào dãy phòng ngầm 1.800 tuổi

Anh Thư

(NLĐO) - Một nhóm học sinh ở Ý đã có phát hiện khảo cổ ngoạn mục trong chuyến "thám hiểm" nhằm xác nhận một lời đồn về ngôi trường của mình.

Theo Live Science, từ lâu, học sinh ở Trường Trung học Khoa học Cavour, tọa lạc gần Đấu trường La Mã ở TP Rome nước Ý, đã truyền miệng một "huyền thoại" về các căn phòng bí mật nằm dưới sàn nhà thi đấu của nhà trường. Vì vậy, một nhóm học sinh đã tổ chức chuyến thám hiểm bí mật.

Rất bất ngờ: Bên dưới sàn nhà thi đấu, các em đã tìm thấy cả một ngôi nhà cổ.

"Thám hiểm" trường học, nhóm học sinh lạc vào dãy phòng ngầm 1.800 tuổi - Ảnh 1.

Các căn phòng cổ xưa lộ ra nhờ chuyến thám hiểm của nhóm học sinh - Ảnh: Cantieri Narranti

Khi được các học sinh báo cáo về phát hiện bất ngờ, giáo viên lịch sử và tiếng Latin Claudia Marino đã liên hệ với Cơ quan Giám sát Đặc biệt của Rome.

Đến tháng 1-2026, các cuộc khai quật được tiến hành.

Các nhà khảo cổ Đại học Perugia (Ý), nhóm dẫn đầu cuộc nghiên cứu, cho biết các phòng được bảo tồn bên dưới nhà thi đấu của ngôi trường là một phần của một ngôi nhà cổ được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ II, dựa trên một dòng chữ khắc mà một cuộc khai quật vào thế kỷ thứ 19 đã được tìm thấy.

Trường học này từng là trụ sở của các nhà truyền giáo, được xây dựng vào cuối thế kỷ 19.

Vào thời điểm đó, một số cuộc khai quật sơ bộ đã phát hiện ra dấu hiệu của một công trình cổ. Tuy nhiên do các kiến trúc hiện đại lúc đó đã chồng chéo xung quanh khu vực rất nhiều và kỹ thuật thời kỳ đó có phần hạn chế, cuộc khai quật thế kỷ 19 đã không được triển khai đến cùng.

Các cuộc khai quật mới đã hé lộ những bức bích họa hình người và hoa lá trên các bức tường và những họa tiết trang trí bằng vữa dọc theo các vòm trần của biệt thự.

Trong một căn phòng, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra một bức tranh khảm với những viên gạch lớn, hình dạng không đều, vốn là một phong cách thịnh hành trong giới thượng lưu La Mã thời bấy giờ.

Họ cũng tìm thấy những hình vẽ graffiti mới hơn nhiều, có niên đại từ thế kỷ 20, cho thấy một số học sinh hoặc người khám phá khác đã tìm thấy các căn phòng cổ này trước đó.

Các nhà khảo cổ cho biết còn nhiều công trình cổ xưa khác có thể còn ẩn giấu bên dưới ngôi trường này.

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