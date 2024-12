Thảm họa hàng không ở Hàn Quốc

Năm kém vui của hàng không thế giới

Tai nạn máy bay ở Hàn Quốc xảy ra vài ngày sau vụ rơi chiếc máy bay của hãng hàng không Azerbaijan tại Kazakhstan, khiến 38 người thiệt mạng. Trước đó, vào tháng 8-2024, một chiếc máy bay của hãng hàng không Voepass (Brazil) rơi ở TP Sao Paulo - Brazil, khiến 62 người thiệt mạng. Còn vào ngày 24-1, một máy bay vận tải Ilyushin Il-76M của Nga đã bị rơi ở vùng Belgorod - Nga, khiến toàn bộ 74 người trên máy bay thiệt mạng.

Ngoài ra, một số chuyến bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp do nghi va phải chim. Mới đây, máy bay chở 196 người của hãng American Airlines (Mỹ) hôm 12-12 va chạm với chim khiến 1 trong 2 động cơ bị hỏng ngay sau khi cất cánh từ sân bay LaGuardia ở TP New York - Mỹ. Máy bay sau đó buộc phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế John F Kennedy, cũng ở TP New York.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết các vụ máy bay va chạm với chim đang gia tăng, với khoảng 19.400 vụ tại 713 sân bay trên khắp nước Mỹ chỉ riêng trong năm ngoái. Tuy nhiên, chúng hiếm khi gây ra thiệt hại lớn đến mức buộc máy bay thương mại phải hạ cánh khẩn cấp. Theo phân tích của Công ty bảo hiểm Allianz Global Corporate & Specialty (Đức), trong giai đoạn 2013-2018, các vụ máy bay va chạm với chim đã gây ra thiệt hại 340 triệu USD.

Do nhiều vụ va chạm với chim xảy ra gần sân bay, các cơ quan quản lý có thể giảm rủi ro thông qua việc quản lý và kiểm soát chim. Theo đài Al Jazeera, các biện pháp gồm: sử dụng hệ thống radar để phát hiện chim và các hệ thống phát hiện tốt hơn để cảnh báo phi công điều chỉnh đường bay. Ngoài ra, có thể sử dụng tín hiệu báo động của chim, động vật giả hoặc dùng âm thanh và ánh sáng để hướng chim tránh xa máy bay gần sân bay.

Tại New Zealand, nhiều chuyến bay thường xuyên bị hoãn do chim trên đường băng. Vì thế, theo quy định, các sân bay phải có kế hoạch quản lý động vật hoang dã để giải quyết các mối nguy hiểm từ động vật trên đường băng. Bên cạnh đó, còn phải xử lý các địa điểm có thể thu hút động vật hoang dã gần sân bay, như bãi rác và vùng ngập nước.

Trong khi đó, tại sân bay Heathrow (Anh), chim ưng và diều hâu được huấn luyện để tuần tra không phận giữa các chuyến bay.

Xuân Mai