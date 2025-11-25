"Thám tử Kiên" trở lại, "Hai Mẫn" Đinh Ngọc Diệp hồi hộp

Sự kiện ra mắt sách "Phục Gia truyện" của nhà văn Hồng Thái và công bố dự án phim "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim" đã diễn ra chiều 25-11 tại TP HCM.

Sách "Phục Gia truyện" do nhà văn Hồng Thái - cha vợ của đạo diễn Victor Vũ sáng tác. Đây cũng là tác phẩm được lấy cảm hứng cho phần 2 loạt phim về "Thám tử Kiên" sau phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Hồ oán hận" của cùng nhà văn, gặt hái doanh thu ấn tượng vừa qua.

Từ trái sang: MC Nguyên Khang, đạo diễn Victor Vũ, diễn viên Đinh Ngọc Diệp, nhà văn Hồng Thái, diễn viên Quốc Huy

Cùng giao lưu tại sự kiện

Đinh Ngọc Diệp chia sẻ tại giao lưu

"Phục Gia truyện" của Hồng Thái không chỉ là tiểu thuyết dã sử đơn thuần mà còn giàu tính triết luận về sự thay đổi của thời cuộc và ý chí con người. Phục Gia là nhân vật chính mang trên mình trọng trách "phục hưng" gia tộc sau nhiều biến cố lịch sử.

Từ chàng trai chân đất hiền lành, anh dần trở thành người gánh vác tâm nguyện của tiền nhân, nhận thức sự khắc nghiệt của thời gian và dòng chảy không thể đảo ngược của lịch sử.

Tại sự kiện, đạo diễn Victor Vũ cho biết anh luôn nghĩ nếu làm phần 2 phim về nhân vật Thám tử Kiên thì phải mang đến những điều gì mới cho khán giả. Khi đang suy nghĩ chưa biết phải đi hướng nào, khai thác kiểu gì. Anh cũng đã viết nhiều đề cương nhưng chưa cảm thấy thật sự "đã" như mong đợi và lúc đó thì nhà văn Hồng Thái gửi bản thảo "Phục Gia truyện".

"Tôi đọc hết bản thảo "Phục Gia truyện" trong vài đêm và đã gọi ngay cho nhà văn Hồng Thái. Quả thật tôi đã bị cuốn hút theo câu chuyện, nhận thấy một hệ tư tưởng rất hay, khác lạ so với phần 1, đủ độc đáo để kể tiếp về thám tử Kiên" - đạo diễn Victor Vũ cho biết.

Anh cũng tiết lộ phim sẽ giữ khoảng 30% câu chuyện tác phẩm văn học và phần còn lại là sáng tạo của đội ngũ biên kịch.

Đinh Ngọc Diệp chia sẻ

Quốc Huy trải lòng

Diễn viên Quốc Huy sẽ tiếp tục vào vai thám tử Kiên nhưng vai Hai Mẫn của Đinh Ngọc Diệp có hay không và thời lượng thế nào vẫn là ẩn số. Đinh Ngọc Diệp dí dỏm hỏi chồng: "Vậy là em sống hay chết còn phải chờ đợi tiếp hay sao anh?".

Trong phần "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", câu chuyện giữa thám tử Kiên và Hai Mẫn tương tác thú vị cũng tạo điểm nhấn cho phim. Vì thế, nhân vật Hai Mẫn được khán giả kỳ vọng tiếp tục có mặt trong phần tiếp theo. Hẳn nhiên, vai diễn này khó có thể ai thay thế được Đinh Ngọc Diệp khi cô có phần thể hiện duyên dáng, tạo điểm nhấn trong lòng khán giả.

Diễn viên Quốc Huy bày tỏ cái duyên của anh với điện ảnh chỉ vài phim thôi nhưng may mắn gặp đạo diễn Victor Vũ thì có được nhân vật và phim bùng nổ. Song song đó, anh cũng đối mặt với áp lực là phải làm mới nhân vật, thể hiện nét mới để khán giả không nhàm chán. Sau thành công phần một, anh đã háo hức chờ thời điểm dự án được công bố.

Đạo diễn Victor Vũ thông tin phim sẽ bắt đầu quay từ tháng 4-2026 và sẽ ra rạp dịp cuối năm. Nếu phần 1 thám tử Kiên phá án ở thị trấn thì nay sẽ mở rộng "địa bàn" lên tận kinh thành nên nhiều tình tiết trong phim sẽ thú vị và gay cấn hơn.

Ê-kíp phim sẽ tuyển chọn diễn viên ngày 26-11 và dành 6 tháng để tiền kỳ, đảm bảo khâu chuẩn bị tốt nhất.

Chúc mừng sinh nhật tuổi 50 của đạo diễn Victor Vũ