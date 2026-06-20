"Thám tử lừng danh Conan" tái ngộ khán giả Việt

Phần phim thứ 29 có tên: "Thám tử lừng danh: Thiên thần sa ngã trên xa lộ", xoay quanh nhân vật Hagiwara Chihaya với biệt danh "Nữ thần gió". Lấy chủ đề chính đua xe và tốc độ, phim kết hợp phá giải một chuỗi vụ án tai nạn xe liên hoàn.

Hagiwara Chihaya với biệt danh "Nữ thần gió"

Phim lấy chủ đề chính đua xe và tốc độ

Phần 29 phim về thám tử lừng danh Conan

Hagiwara Chihaya nổi tiếng với tuyệt kỹ lái xe mô tô đỉnh cao, là Tiểu đội trưởng Đội Cơ động Giao thông số 3, Phòng Giao thông Sở Cảnh sát tỉnh Kanagawa. Cô cũng là chị gái của một trong các thành viên thuộc nhóm F5 Học Viện Cảnh Sát – Hagiwara Kenji.

Lấy bối cảnh tại Lễ hội mô tô Kanagawa, phim mở đầu bằng cuộc truy đuổi nghẹt thở giữa lực lượng cảnh sát và kẻ phản diện bí ẩn mang danh "Lucifer", kẻ đang sở hữu chiếc siêu xe công nghệ cao gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp các cung đường cao tốc.

Thời điểm chiếu tại Nhật Bản, "Thám tử lừng danh: Thiên thần sa ngã trên xa lộ" được sự đón nhận nhiệt tình của khán giả tại Nhật Bản. Chỉ sau 3 ngày công chiếu đầu tiên, phim thu về khoảng 3,5 tỉ yên, vượt qua tất cả các phần phim tiền nhiệm để trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử toàn bộ thương hiệu.

Hiện tại, phần phim này đã đạt mốc 10,88 tỉ yên tại thị trường nội địa. Với lượng người hâm mộ đông đảo ở thị trường Việt, phim hứa hẹn tiếp tục gặt hái doanh thu ấn tượng.