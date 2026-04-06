Tham vọng AI của Mỹ gặp nhiều trở ngại

Các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ đang chạy đua xây dựng trung tâm dữ liệu, song những hạn chế về năng lực sản xuất trong nước và nguồn cung năng lượng đang làm chậm tiến độ. Công ty Sightline Climate (Mỹ) ước tính từ 30% đến 50% số trung tâm dữ liệu AI dự kiến triển khai tại Mỹ trong năm nay sẽ bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung thiết bị điện quan trọng và bảo đảm nguồn cung điện năng.

Cùng với làn sóng xây dựng hạ tầng AI, cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có đã buộc một số nghị sĩ Mỹ tìm kiếm lệnh tạm dừng xây trung tâm dữ liệu AI mới. Theo trang The Guardian, đề xuất này nhằm bảo vệ người dân và môi trường trước tác động tiềm tàng của làn sóng AI, như tránh làm tăng chi phí điện nước, ngăn tình trạng mất việc làm và bảo đảm lợi ích kinh tế do các công ty AI tạo ra được chia sẻ với người dân.

Trung tâm dữ liệu Stanton Springs của hãng Meta tại TP Atlanta - Mỹ ngày 13-1. Ảnh: AP

Những người ủng hộ nhấn mạnh lệnh cấm tạm thời này còn giúp chính phủ Mỹ có thêm thời gian xây dựng các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ ở cấp liên bang đối với AI - lĩnh vực đang tác động đến mọi thứ, như kinh tế, đời sống người dân, giáo dục…

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh người dân Mỹ ngày càng lo ngại về tác động của AI. Một cuộc khảo sát hồi tháng 12-2025 cho thấy 60% người Mỹ tin rằng lĩnh vực AI cần được quản lý chặt chẽ hơn để hạn chế tác động tiêu cực.

Trước đó, một cuộc thăm dò vào tháng 6-2025 cho thấy 50% người trưởng thành tại Mỹ cảm thấy bất an khi AI được sử dụng ngày càng nhiều trong đời sống. Cử tri nước này cũng lo ngại về việc trung tâm dữ liệu làm tăng chi phí điện và mức tiêu thụ năng lượng.

Kết quả phân tích của hãng tin Bloomberg cho thấy tại một số khu vực tập trung nhiều trung tâm dữ liệu, chi phí điện đã tăng 267% trong 5 năm qua.