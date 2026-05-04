Quốc tế

Tham vọng chăm sóc người cao tuổi bằng robot tại Trung Quốc

Xuân Mai

Với bà Ren, sức hút chính của trung tâm chăm sóc người cao tuổi thông minh tại vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc là thức ăn.

Tại đây, bánh bao hấp rất mềm, thực đơn món rau được thay đổi mỗi ngày trong khi đầu bếp robot của căng-tin xào nấu chính xác và không bao giờ... nghỉ phép!

Trò chuyện với báo China Daily, người phụ nữ 74 tuổi này cho biết đây là lần thứ hai bà ngồi xe buýt 1 giờ từ nhà để đến trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Ban đầu, bà đến đây chỉ để "giải quyết bài toán ăn uống" của tuổi già. "Khi nào không thể tự chăm sóc bản thân được nữa, tôi mới tính đến chuyện làm sao để vượt qua những ngày tháng đó. Còn bây giờ, tôi chỉ cần những bữa ăn ngon" - bà bày tỏ.

Bà Ren vẫn chưa thử dùng bộ khung xương trợ lực hoặc robot mát-xa tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại trung tâm. Tuy nhiên, bà chính là hình mẫu khách hàng mà Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh nhắm tới trong chiến lược phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi thông minh, gắn với lợi thế ngành robot đang tăng trưởng mạnh.

Mẫu robot hỗ trợ đi lại thông minh tại trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc. Ảnh: CHINA DAILY

Trung tâm này có diện tích 1.100 m2, đi vào hoạt động từ tháng 3 và là sự kết hợp giữa cơ sở sinh hoạt cộng đồng, không gian trưng bày công nghệ với viện dưỡng lão. Mô hình vận hành của trung tâm là sự hợp tác ba bên: chính quyền địa phương cung cấp vốn và giám sát; đơn vị tư nhân đảm nhận việc vận hành các dịch vụ hằng ngày; nền tảng "Robot Mall" - một doanh nghiệp do nhà nước hậu thuẫn - chịu trách nhiệm tuyển chọn và cung cấp thiết bị từ 24 công ty robot.

Từ khi trung tâm mở cửa, 43 mẫu robot khác nhau đã được triển khai khắp tòa nhà, từ máy làm bánh cho đến cánh tay chơi cờ. Bà Han Xin, người điều hành tư nhân của trung tâm, cho biết toàn bộ robot không phải là thiết bị trưng bày mà đã thực sự bước ra khỏi phòng thí nghiệm để đi vào đời sống hằng ngày. Theo bà, dịch vụ đắt khách nhất của trung tâm là phòng phục hồi chức năng ở tầng 3, nơi 3 robot mát-xa luôn kín lịch đặt chỗ mỗi ngày.

Trung tâm này đã trở thành một "phòng thí nghiệm sống", nơi các công ty robot có thể quan sát cách người cao tuổi tương tác với sản phẩm của họ. Kỹ thuật viên của những doanh nghiệp này túc trực tại chỗ để hỗ trợ người cao tuổi trải nghiệm thiết bị và thu thập phản hồi.

Số liệu của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết đến cuối năm 2025, nước này có 323,38 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 23% dân số. Trong đó, theo Bộ Dân chính, khoảng 35 triệu người bị khuyết tật và cần được chăm sóc dài hạn. Con số này cho thấy áp lực ngày càng gia tăng đối với hệ thống chăm sóc dựa vào gia đình, đồng thời thúc đẩy nhu cầu đối với các giải pháp robot thay thế. 

