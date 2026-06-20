Tham vọng đặt "trạm sạc không dây" trên quỹ đạo

Chỉ với một số gương phản xạ, tấm pin mặt trời và một bộ phát vi sóng, một nhóm nghiên cứu tại ĐH Khoa học Kỹ thuật Điện tử Tây An (Trung Quốc) đã có thể truyền điện không dây ở khoảng cách hơn 100 m. Nhưng tham vọng của họ không chỉ dừng lại ở đó. Nhóm nghiên cứu hiện thử nghiệm các thiết bị có thể một ngày nào đó được sử dụng để sản xuất điện trong không gian rồi truyền năng lượng đó trở lại trái đất.

Theo ông Fan Guanheng, một thành viên nhóm nghiên cứu, công nghệ mang đậm màu sắc tương lai này thực chất gồm 3 bước chính. Trước hết, các gương phản xạ tập trung ánh sáng mặt trời vào tấm pin mặt trời để tạo ra điện năng. Tiếp đó, lượng điện này được chuyển đổi thành sóng vi ba và truyền tới một ăng-ten chỉnh lưu. Cuối cùng, ăng-ten sẽ chuyển đổi các sóng này trở lại thành điện năng có thể sử dụng được.

Trên trái đất, khả năng khai thác năng lượng mặt trời bị hạn chế bởi sự luân phiên ngày đêm, điều kiện thời tiết và vị trí địa lý. Trong khi đó, theo nhóm nghiên cứu, lợi thế cốt lõi của điện mặt trời ngoài không gian là khả năng khai thác năng lượng với hiệu suất rất cao, từ đó hứa hẹn giúp giải quyết bài toán năng lượng của trái đất.

Thành phần ăng-ten trong hệ thống có khả năng truyền điện không dây của nhóm nghiên cứu tại ĐH Khoa học Kỹ thuật Điện tử Tây An (Trung Quốc). Ảnh: ĐH KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TÂY AN

Theo tờ China Daily, nhóm trên gần đây đã thử nghiệm thành công một hệ thống trên mặt đất có khả năng truyền điện không dây đồng thời tới nhiều mục tiêu đang di chuyển ở khoảng cách hơn 100 m. Kết quả này đánh dấu bước đột phá quan trọng trong cuộc đua toàn cầu nhằm khai thác năng lượng mặt trời từ không gian, cũng như đưa ý tưởng về "trạm sạc không dây" đặt trên quỹ đạo tiến gần hiện thực hơn.

Mục tiêu tiếp theo của nhóm là đưa công nghệ này ra thử nghiệm ngoài không gian. Trong lúc này, nhóm vẫn tiếp tục hoàn thiện công nghệ tại cơ sở nghiên cứu trên mặt đất, trong lúc thừa nhận việc truyền điện từ vị trí cách trái đất khoảng 36.000 km đối mặt nhiều thách thức kỹ thuật và đòi hỏi nguồn kinh phí khổng lồ.

Trước mắt, theo tờ South China Morning Post, những công nghệ cốt lõi của dự án có thể sớm được đưa vào sử dụng trong hệ thống truyền năng lượng không dây giữa các điểm trên mặt đất hoặc giữa các thiết bị trong không gian. Chẳng hạn, công nghệ này có thể giúp sạc không dây cho nhiều vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo hoặc được sử dụng để truyền điện không dây từ bề mặt hoặc quỹ đạo mặt trăng tới căn cứ nghiên cứu của Trung Quốc ở trên đó.