Tham vọng không gian của Hàn Quốc

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc cho biết 13 vệ tinh này gồm một vệ tinh khoa học nặng 516 kg và 12 vệ tinh siêu nhỏ.

Vệ tinh chính được trang bị camera để theo dõi hoạt động cực quang, cùng các hệ thống riêng biệt dùng để đo plasma, từ trường và thử nghiệm cách các thí nghiệm khoa học sự sống vận hành trong môi trường không gian.

Trong khi đó, các vệ tinh siêu nhỏ được trang bị các hệ thống, công cụ dùng để nghiên cứu khí quyển trái đất, theo dõi rác thải nhựa trên đại dương, thử nghiệm pin năng lượng mặt trời hoặc thiết bị thông tin liên lạc.

Có 2 điểm nhấn nổi bật liên quan vụ phóng mới nhất. Trước hết, vệ tinh khoa học nói trên là vệ tinh lớn nhất từ trước đến giờ của Hàn Quốc. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên một công ty tư nhân - Hanwha Aerospace - lắp ráp tên lửa Nuri theo hình thức chuyển giao công nghệ từ Viện Nghiên cứu không gian Hàn Quốc.

Vụ phóng tên lửa Nuri đưa 13 vệ tinh vào quỹ đạo của Hàn Quốc ngày 27-11. Ảnh: AP

Ông Bae Kyung-hoon, Bộ trưởng Khoa học Hàn Quốc, nhận định vụ phóng thành công tên lửa Nuri tiếp tục khẳng định nước này sở hữu năng lực phóng và vận chuyển vũ trụ độc lập. Dựa trên thành tựu lần này, Hàn Quốc sẽ kiên trì theo đuổi việc phát triển phương tiện phóng thế hệ tiếp theo, thăm dò Mặt trăng và thực hiện các sứ mệnh không gian sâu.

Trước vụ phóng trên, lần gần đây nhất Hàn Quốc phóng thành công tên lửa Nuri là hồi tháng 5-2023, đưa một vệ tinh quan sát nặng 180 kg vào quỹ đạo.

Nước này dự định tiến hành các vụ phóng tiếp theo trong năm 2026 và 2027 nhằm thúc đẩy công nghệ và ngành công nghiệp không gian, đồng thời thu hẹp khoảng cách với các cường quốc không gian châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.