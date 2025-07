Tham vọng tiết kiệm điện của Ấn Độ

Ấn Độ được xem là thị trường phát triển nhanh nhất thế giới đối với thiết bị này.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Manohar Lal Khattar gần đây đề xuất quy định yêu cầu các máy điều hòa được bán tại nước này phải có nhiệt độ cài đặt tối thiểu là 20 độ C, so với mức 17 độ C hiện giờ. Các quan chức cho rằng việc chỉnh điều hòa tăng thêm 1 độ C sẽ tiết kiệm được khoảng 6% năng lượng.

Vì vậy, sự thay đổi nhỏ này được kỳ vọng giúp tiết kiệm một lượng lớn điện năng cho đất nước hơn 1,4 tỉ dân này. Mỗi năm có khoảng 10 - 15 triệu máy điều hòa được bán ra tại Ấn Độ trong bối cảnh thu nhập, tiến trình đô thị hóa và nhiệt độ đều gia tăng.

Nhu cầu máy điều hòa không khí không ngừng gia tăng ở Ấn Độ. Ảnh: AP

Máy điều hòa hiện là một trong những thiết bị tiêu tốn điện nhiều nhất ở Ấn Độ. Theo ước tính của các nhà nghiên cứu tại Đại học California ở Berkeley (Mỹ), máy điều hòa chiếm tới 25% lượng điện tiêu thụ ở Ấn Độ trong giai đoạn nhu cầu cao điểm của năm 2024. Việc lắp đặt máy điều hòa mới trong giai đoạn 2019-2024 đã làm tăng nhu cầu điện cao điểm của Ấn Độ tăng thêm một lượng điện tương đương mức cần thiết để cung cấp cho cả TP New Delhi trong một năm. Nhu cầu sử dụng điện thường cao nhất vào mùa hè, khi nhiệt độ ở một số khu vực có thể lên tới 51 độ C.

Nếu không có những thay đổi, theo AP, Ấn Độ dự kiến sẽ rơi vào tình trạng thiếu điện vào năm tới. Nhu cầu năng lượng khổng lồ và phần lớn điện vẫn được tạo ra từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch như than đá là những lý do chính khiến nước này là một trong những nước phát thải nhiều khí nhà kính nhất.

Các chuyên gia năng lượng cho rằng đề xuất trên là một bước tiến tích cực nhưng cảnh báo việc thay thế khoảng 80 triệu máy điều hòa thế hệ cũ, kém hiệu quả hiện có ở Ấn Độ là một thách thức lớn đối với chính phủ.

Trong khi đó, người dân có phản ứng trái chiều. Những người ủng hộ nhận định quy định có thể giúp ngăn nguy cơ hỏa hoạn và giảm hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, những ý kiến phản đối cho rằng quy định không cần thiết, thay vào đó nên đầu tư vào việc trồng cây để đối phó tình trạng nóng lên ở đô thị. Một số người nói rằng vì nơi họ sống quá nóng và ẩm nên họ cần để nhiệt độ ở mức thấp nhất.